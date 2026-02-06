A gennaio vendite globali Geely salgono oltre quota 270 mila, export raddoppiato

(Adnkronos) – Geely Auto ha inaugurato il 2026 con un forte slancio, registrando a gennaio vendite pari a 270.167 autovetture, in aumento dell’1,3% su base annua e del 14,1% rispetto a dicembre 2025. Le consegne di veicoli elettrificati (che in cina sono chiamati 'a nuova energia') hanno raggiunto le 124.252 unità, con una crescita del 3% anno su anno. Le vendite al di fuori della Cina continentale si sono attestate a 60.506 unità, in aumento del 121% su base annua e del 50% su base mensile. Di queste, le vendite di Nev hanno rappresentato 32.117 unità, in crescita del 76% rispetto al mese precedente. Geely, il brand globale mainstream, ha registrato 217.438 unità vendute a gennaio, con un calo del 3,24% su base annua ma un aumento del 25,83% rispetto a dicembre. Nonostante il focus sui modelli elettrificati con cui si propone sui mercati come quelli italiano, la gamma di veicoli con motorizzazione termica ha totalizzato 134.448 unità consegnate, in crescita dell’87% su base mensile, confermandosi come il marchio a motore 'tradizionale' più venduto in Cina. Lynk & Co, il brand globale premium focalizzato sui veicoli a nuova energia, ha registrato a gennaio 28.877 consegne, in crescita del 12% su base annua. Zeekr, marchio focalizzato soprattutto su lusso e tecnologia, ha consegnato a gennaio 23.852 veicoli, quasi raddoppiando i volumi su base annua con una crescita del 99,7%. A metà gennaio, Zeekr 7GT ha debuttato ufficialmente in Europa, entrando in 12 mercati tra cui i Paesi nordici, la Germania, i Paesi Bassi e la Svizzera. Per l'anno in corso – grazie al lancio di nuovi prodotti e all'ampliamento della propria presenza globale – il Gruppo Geely Auto punta a vendite complessive pari a 3,45 milioni di veicoli, di cui 640 mila sui mercati mercati internazionali (nel 2025 le vendite sono state 3,024 milioni +39%). Marco Santucci, Managing Director di Geely Italia e di Jameel Motors Italy, ha sottolineato che “i risultati di inizio 2026 confermano la solidità della strategia globale del Gruppo Geely Auto. L’Italia rappresenta per noi un mercato chiave nello sviluppo europeo: grazie alla partnership con Jameel Motors, realtà internazionale con oltre ottant’anni di esperienza nel settore automotive, stiamo costruendo una presenza solida e strutturata. Nei prossimi mesi continueremo a investire nell’ampliamento della gamma e della rete di concessionarie, con l’obiettivo di contribuire in modo tangibile all’evoluzione della mobilità in Italia.”

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 6 Febbraio 2026