A Foggia un’ordinanza contro la “malamovida” del centro

La sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo ha firmato, dopo ripetute segnalazioni e lamentele dei cittadini, una ordinanza sindacale per contrastare la cosiddetta malamovida, ovvero assembramenti in tutto il centro cittadino fino a tarda notte che degenerano in situazioni di degrado, schiamazzi, mancato rispetto delle norme igieniche e di decoro, in particolare nei fine settimana. L’ordinanza sarà valida dalla mezzanotte di venerdì 14 marzo alla mezzanotte del 12 giugno prossimo. E prevede, tra l’altro, il divieto di intrattenimento musicale e di emissioni sonore da

mezzanotte alle 8 tutti i giorni della settimana; il divieto di vendita e somministrazione, per asporto, di alimenti e bevande alcoliche e analcoliche, di qualunque tipo, da mezzanotte alle 7, da domenica a venerdì; e dall’1 alle 7 il sabato e la domenica. I punti vendita con distributori automatici potranno svolgere la loro attività dalle ore 7 alle ore 24. “Non c’è alcun intento punitivo o vessatorio nei confronti di chicchessia, ma la socialità non può prescindere dal rispetto per le regole e per le persone, e dalle doverose e necessarie garanzie di sicurezza”, spiega la sindaca Maria Aida Episcopo. “La situazione non era più sostenibile – prosegue – in particolare in aree fortemente interessate dagli assembramenti”. “Il personale della polizia locale continuerà ad essere presente e vigile nel centro cittadino e nel centro storico in particolare”, ha assicurato il comandante della polizia locale Vincenzo Manzo.



Pubblicato il 12 Marzo 2025