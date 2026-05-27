A Foggia un presidio di legalità intitolato a Francesca Morvillo

A Foggia, presso l’Istituto Comprensivo Foscolo Gabelli, è stato inaugurato un presidio di legalità dedicato alla memoria della giudice Francesca Morvillo, moglie e collega del magistrato Giovanni Falcone. Francesca Morvillo perse la vita nella strage di Capaci del 23 maggio 1992, insieme a suo marito e agli agenti della sua scorta. L’iniziativa, promossa in collaborazione con l’assessorato alla Legalità del Comune, mira a diffondere tra i giovani una cultura della legalità e del rispetto delle regole. All’evento hanno partecipato il prefetto, varie autorità civili e militari, e il procuratore di Foggia, Enrico Infante. “In questi giorni di fine maggio, in cui ricordiamo le stragi e gli attentati mafiosi che hanno colpito Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e la loro scorta, dobbiamo mostrare come nella società civile e nelle comunità scolastiche vi sia una vitalità che lascia sperare per il futuro,” ha sottolineato Infante. Ha poi aggiunto che il messaggio centrale da trasmettere e comprendere è che “la legalità rappresenta il potere di coloro che non hanno potere ma scelgono di affidarsi alle regole, mentre l’illegalità non è altro che il trionfo della prepotenza e dell’arroganza”.



Pubblicato il 27 Maggio 2026