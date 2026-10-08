A Foggia l’arte incontra la prevenzione: Nicola Liberatore in mostra con Andos

Dal 17 ottobre la Galleria di Palazzo Dogana, a Foggia, ospiterà il nuovo appuntamento di “L’Arte della Cura… Curare con l’Arte”, progetto nazionale di Andos giunto alla quarta edizione e quest’anno sviluppato attorno al tema “Viaggi-Andos”. Ottobre, mese tradizionalmente dedicato alla prevenzione del tumore al seno, diventa così l’occasione per affiancare agli appuntamenti sanitari anche una riflessione sul benessere psicologico ed emotivo. Il progetto invita infatti a frequentare musei, pinacoteche e luoghi d’arte, mettendo al centro il rapporto tra esperienza artistica, socialità e qualità della vita.

Per l’edizione foggiana Andos ha scelto Nicola Liberatore, la cui ricerca ha attraversato a lungo l’universo femminile nelle sue diverse forme: madre, donna, maternità, nascita e vita. Le opere selezionate costruiscono un percorso che segue idealmente l’esistenza di una donna e utilizza materiali recuperati da un passato lontano, trasformati dall’artista e riportati a nuova vita. È proprio questa trasformazione a diventare uno dei punti centrali della mostra: il recupero della materia si intreccia simbolicamente con il percorso di chi affronta un tumore al seno e prova, dopo la malattia, a ricostruire il rapporto con sé stessa e con la propria quotidianità.

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio della Provincia di Foggia, del Polo Biblio-museale, della Consigliera di Parità provinciale, dell’Associazione Donne Medico, dell’Unesco, di Impegno Donna, Soroptimist e Inner Wheel. Per la prima volta aderisce anche l’Ordine degli Psicologi della Puglia. L’inaugurazione è fissata per sabato 17 ottobre alle 17.30 nella sala del Tribunale di Palazzo Dogana.



Pubblicato il 8 Ottobre 2026