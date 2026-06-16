A Foggia la rete degli amministratori under 35

Si è svolto nella sala consiliare del Comune di Foggia il primo incontro di Anci Giovani Puglia in Capitanata, penultima tappa del percorso “Anci Giovani in Tour”, che si concluderà il prossimo 30 giugno a Taranto. Ad accogliere i partecipanti è stato Mario Cagiano, consigliere comunale di Foggia e vicecoordinatore regionale di Anci Giovani Puglia. All’iniziativa hanno preso parte Laura Liguori, assessora del Comune di Carapelle; Bruno Triventi e Nicoletta Scaramuzzo, consiglieri comunali di Candela; Sara Crucinio, consigliera comunale di Troia; Camilla Villanova, vicesindaca di Castelluccio dei Sauri; Francesco Silba, assessore del Comune di Rocchetta Sant’Antonio; Rosa Latino, consigliera comunale di Mattinata; Alice Amatore, assessora alla Cultura del Comune di Foggia; e Michele Vinella, sindaco di Putignano e coordinatore regionale di Anci Giovani Puglia. L’appuntamento ha rappresentato un’occasione di confronto tra giovani amministratori del territorio, inserendosi nel percorso successivo alle recenti elezioni amministrative. Durante l’incontro è stato rivolto un augurio di buon lavoro ai neoeletti e agli amministratori riconfermati, sottolineando il valore dell’impegno civico e istituzionale. Particolarmente significativo il lavoro avviato da Mario Cagiano e dal coordinatore regionale Michele Vinella, che negli ultimi mesi hanno collaborato per rilanciare il percorso di Anci Giovani Puglia e restituire centralità a uno strumento che oggi torna a essere un punto di riferimento per i giovani amministratori pugliesi. “Anci Giovani Puglia è stata riportata in vita con entusiasmo e con la volontà di creare occasioni concrete di crescita per chi amministra i territori”, ha dichiarato Michele Vinella. “Vogliamo che ogni giovane amministratore sappia di poter contare su una rete fatta di confronto, supporto e condivisione delle esperienze. Le istituzioni locali hanno bisogno di energie nuove, ma anche di strumenti e relazioni che aiutino a svolgere al meglio il proprio ruolo”. L’iniziativa ha consentito di incontrare alcuni degli oltre cento giovani amministratori presenti nella provincia di Foggia, favorendo la conoscenza reciproca e la condivisione di esperienze amministrative. Tra i temi emersi vi è stato quello del sostegno reciproco tra amministratori locali, anche di fronte alla solitudine che può presentarsi quando si assumono responsabilità istituzionali, soprattutto nei piccoli Comuni e nelle aree più periferiche. “Molti giovani si trovano a ricoprire incarichi istituzionali con grande entusiasmo ma spesso senza punti di riferimento. Per questo Anci Giovani è fondamentale”, ha affermato Cagiano. “Vogliamo costruire una comunità di amministratori che condivida esperienze, problemi e soluzioni. Nessuno deve sentirsi solo nell’esercizio del proprio mandato, al di là di logiche partitiche e locali”. L’incontro ha posto l’attenzione anche sulle esigenze dei piccoli Comuni e delle aree interne, con riferimento alle sfide che interessano i centri dei Monti Dauni. In questo contesto, il coordinamento regionale di Anci Giovani è stato indicato come uno strumento utile per favorire la collaborazione tra amministratori e rafforzare la capacità di risposta delle istituzioni locali.

Nel corso del dialogo è stato inoltre ricordato il valore della formazione. Mario Cagiano, Alice Amatore e Sara Crucinio hanno già preso parte ai percorsi di Imago, la scuola promossa da Anci Giovani per accompagnare chi affronta responsabilità amministrative e istituzionali fin dai primi anni dell’impegno pubblico. “La formazione è l’investimento principale da cui far partire ogni tipo di discorso”, ha aggiunto Cagiano. “Esperienze come Imago dimostrano quanto sia importante offrire strumenti concreti a chi amministra, traendo ispirazione anche da contesti internazionali. Sono stato ad Amsterdam, Barcellona e Parigi per studiare da vicino esperienze che stiamo provando a riproporre nel nostro quotidiano”. Da Foggia è arrivato un messaggio chiaro: consolidare una rete stabile di giovani amministratori, mettendo a sistema strumenti e opportunità offerti da Anci per contribuire alla crescita delle comunità locali e allo sviluppo del territorio.



Pubblicato il 16 Giugno 2026