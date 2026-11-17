La campagna del pomodoro 2026, i risultati raggiunti e le prospettive di un comparto chiamato a confrontarsi con le sfide dell’innovazione e della sostenibilità saranno al centro dell’incontro organizzato da Princes Group per giovedì 26 novembre, alle 18, nello stabilimento della zona Asi, in località Incoronata, a Foggia. La Festa di Filiera, intitolata “Coltiviamo il pomodoro del futuro”, riunirà istituzioni, cooperative, aziende agricole e rappresentanti delle diverse attività legate alla produzione e alla trasformazione, offrendo l’occasione per esaminare anche le difficoltà affrontate nel corso della stagione da agricoltori, tecnici e lavoratori.

Tra gli argomenti principali dell’incontro ci saranno i risultati del primo anno di sperimentazione di “Campo Pilota”, il progetto dedicato all’introduzione di nuove soluzioni agronomiche, insieme alle iniziative sviluppate per migliorare la sostenibilità ambientale e sociale e valorizzare la produzione italiana. L’appuntamento si svolgerà in uno dei principali poli europei della trasformazione del pomodoro e comprenderà anche la consegna del riconoscimento “Pomodoro Buono” alle cooperative e alle aziende agricole partner.

Il programma prevede l’accoglienza degli ospiti alle 18, con un aperitivo, mentre alle 19 inizieranno gli interventi con Giuseppe Mastrolia, amministratore delegato ad interim di Princes Group. Seguirà Fabrizio Fontana, responsabile Acquisti dell’azienda, che illustrerà l’andamento della campagna 2026 e i progetti in programma. A presentare l’esperienza di “Campo Pilota” sarà Potito Gallo, agrotecnico SATA e partner dell’iniziativa, mentre le conclusioni istituzionali saranno affidate alla sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo. Alle 20 è prevista la premiazione “Pomodoro Buono”, seguita, dalle 20.30 alle 23, dalla cena di filiera.



Pubblicato il 17 Novembre 2026