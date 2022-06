“A Foggia immobilismo dei Commissari sul tema della raccolta dei rifiuti”

“Quanto verificatosi negli ultimi giorni, con file di camion provenienti dalla provincia di Foggia in attesa, per ore, di scaricare i loro carichi di rifiuti nell’impianto di Passo Breccioso dimostra, da un lato, il fallimento delle politiche ambientali del governo regionale di Emiliano e, dall’altro, pone l’accento su una problematica collaterale, non di poco conto, riguardante il degrado in cui versa Foggia per quel che riguarda la raccolta dei rifiuti e, più in generale, il decoro urbano”. Il commissario cittadino di Fratelli d’Italia, Mario Giampietro, interviene sulla gestione del problema da parte dei Commissari e di Amiu. “Siamo ormai in estate e il rischio di un’emergenza rifiuti si è palesato concretamente nelle scorse ore. Cosa accadrebbe in una città come Foggia dove non esiste raccolta differenziata, la qualità del servizio di nettezza urbana lascia a desiderare e dove è ormai addirittura impossibile camminare sui marciapiedi senza imbattersi in vere e proprie foreste di erbacce che nessuno provvede a sfalciare da mesi? E se a questo ci aggiungiamo – prosegue Giampietro – l’inciviltà di molti cittadini che contribuiscono impunemente a rendere Foggia un mondezzaio o gesti criminali legati agli incendi dei cassonetti, che in molti punti della città attendono da tempo di essere sostituiti, è facile comprendere come si sia in presenza di un mix esplosivo. Foggia non può permettersi una emergenza igienico-sanitaria – evidenzia Giampietro – e i Commissari, assieme ad Amiu, devono mettersi immediatamente a lavoro per affrontare le molteplici problematiche che gravano sull’intero sistema della raccolta e gestione del ciclo dei rifiuti. Nella speranza che, inoltre, non si verifichino anche aumenti spropositati della Tari come avvenuto in altri Comuni della Capitanata”, conclude Giampietro.

Condividi sui Social!