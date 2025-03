A Foggia i week end con la storia ‘per capire il presente’

È stato presentato nella Sala Fedora del teatro ‘U. Giordano’ il ciclo di incontri dedicato a “I week end con la Storia”, organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Foggia e dalla Fondazione Apulia Felix, con il coordinamento del prof. Saverio Russo e il patrocinio dell’Università di Foggia e della sezione foggiana della Società di Storia Patria per la Puglia.

“Quattro appuntamenti per approfondire la storia e così comprendere meglio il nostro presente, attraverso autorevoli studiosi di fama nazionale” ha spiegato l’assessora Alice Amatore in apertura di conferenza. “La storia è sempre più marginalizzata nei programmi scolastici: questa iniziativa è nata proprio per richiamare l’attenzione su questa materia e sulla sua importanza per avere opportuni strumenti di valutazione e conoscenza dell’attualità, in via Arpi che è l’asse culturale della nostra città e a sua volta merita di essere frequentata e animata, oltre che riqualificata” ha continuato il prof. Saverio Russo. Gli incontri infatti avverranno nell’auditorium Santa Chiara, un gioiello nel cuore pulsante del centro storico, come sottolineato da Dino De Palma, componente del cda della Fondazione Apulia Felix, “un contenitore che già accoglie concerti, laboratori per bambini, conferenze, proiezioni cinematografiche, e verrà quindi arricchito da nuovi significativi appuntamenti”.

Gli incontri avverranno nelle mattinate di sabato 22 marzo, domenica 6, sabato 12 e domenica 13 aprile, a partire dalle ore 11, ingresso libero. La scelta del fine settimana è voluta, per favorire la partecipazione in giornate libere da impegni lavorativi e da lezioni in aula per gli studenti, e riprendere una tradizione che anche nella nostra città nel recente passato ha avuto un riscontro significativo.

Protagonisti saranno:

Francesco Benigno, che insegna Storia moderna alla Scuola Normale Superiore di Pisa, e proporrà una riflessione sulla condizione odierna degli studi storici, dialogando con Alida Clemente e Saverio Russo, docenti dell’Università di Foggia.

Antonio Brusa, già docente universitario a Bari, ora presidente della Società Italiana di Didattica della Storia, che ragionerà con Victor Rivera Magos, docente a Unipegaso, sulla necessità di aggiornare, soprattutto per chi insegna, la lettura del Medioevo, vittima di stereotipi e fraintendimenti.

Il terzo appuntamento, nel mese che celebra l’ottantesimo Anniversario della Liberazione, vedrà Mario Avagliano, dell’Istituto Romano per la Storia d’Italia dal Fascismo alla Resistenza, parlare degli oltre 650mila soldati italiani catturati e deportati dai tedeschi dopo l’8 settembre’43.

L’ultimo sarà con Duccio Balestracci, che ha insegnato Storia Medievale a Siena e presenterà i racconti che personaggi minuti (parroci, artigiani, piccoli commercianti) scrivono dei grandi fatti che hanno vissuto e che spesso li hanno travolti. Sarà ancora Victor Rivera Magos a dialogare con lo storico senese.



Pubblicato il 14 Marzo 2025