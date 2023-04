“A Foggia i clan controllano agroalimentare e supermercati”

Nella provincia di Foggia “il business dell’agroalimentare rappresenta per la criminalità organizzata un efficace strumento per la sua affermazione nel territorio, interferendo così nel mercato immobiliare dei terreni agricoli e nella commercializzazione degli alimenti con il controllo delle catene di supermercati e il condizionamento del prezzo dei raccolti, nonché nella gestione dei trasporti e dello smistamento delle produzioni”. E’ quanto si legge nella relazione del ministero dell’Interno al Parlamento riguardo l’attività della direzione investigativa antimafia (Dia) nei primi sei mesi del 2022, con riferimento alla criminalità organizzata in Puglia.

L’allarme riguarda anche la “commercializzazione di carburanti e alcolici” che rappresenta “una convergenza di interessi fra compagini locali e organizzazioni di altre regioni e nazionalità” in un settore “particolarmente vulnerabile alle infiltrazioni criminali”. Il documento evidenzia anche “il crescente fenomeno della tratta degli esseri umani” in Capitanata. “I gruppi africani operano preliminarmente nell’induzione e nello sfruttamento della prostituzione, nell’immigrazione clandestina, nel traffico di sostanze stupefacenti e nel caporalato”. Quelli albanesi “sono attivi nel settore del traffico transnazionale di sostanze stupefacenti e di armi”. Il documento cita anche i “ghetti” di Borgo Mezzanone e di Rignano Garganico, oltre al cosiddetto gran ghetto dei migranti di Torretta Antonacci a San Severo, perché “rappresentano ambiti di vulnerabilità sociale con riflessi sull’ordine e la sicurezza pubblica”.



