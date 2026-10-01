A Foggia fotografia e intelligenza artificiale aiutano a finanziare pozzi in Guinea Bissau

Fotografia, nuove tecnologie e impegno solidale si incontrano in “9 sguardi per l’acqua”, il percorso in nove appuntamenti che servirà anche a sostenere la realizzazione di pozzi in Guinea Bissau. Il corso, articolato in tre moduli e dedicato alla fotografia e all’intelligenza artificiale, si svolgerà dal 16 novembre 2026 al 15 marzo 2027 nell’Oratorio della Chiesa San Tommaso di Foggia, in via Arpi, con incontri ogni primo e terzo lunedì del mese, dalle 18.30 alle 20. Il programma attraverserà temi diversi, dalla fotografia alle nuove tecnologie, dalla sostenibilità alla fede fino all’esperienza missionaria, affidando i singoli appuntamenti a professionisti e volontari che porteranno competenze, esperienze e punti di vista differenti. Un percorso pensato quindi non soltanto come occasione di formazione, ma anche come strumento per legare conoscenza, confronto e sostegno concreto a un progetto solidale.

“Una parte centrale del progetto – spiegano gli organizzatori – è rappresentata dalla sua formula solidale. La quota di partecipazione è di 36 euro per l’intero percorso e di 6 euro per il singolo appuntamento. Le somme raccolte saranno interamente devolute a Missionari di Bigene OdV per sostenere la realizzazione di pozzi d’acqua in Guinea Bissau. Nessun importo sarà trattenuto per le spese organizzative, che saranno sostenute dagli sponsor”. Il calendario prenderà il via lunedì 16 novembre con Franco Cautillo, docente dell’incontro “Il Selfie Consapevole”.

Il 7 dicembre Edmondo Di Loreto affronterà il rapporto tra fotografie antiche, restauro e intelligenza artificiale, mentre il 21 dicembre Alessandro Merola condurrà “Archiviare per non dimenticare”, dedicato alla conservazione delle immagini e della memoria. Il secondo modulo inizierà il 4 gennaio 2027 con Federico Antonellis e “Football, l’attimo decisivo”, per esplorare la capacità della fotografia di fermare il gesto e raccontare lo sport attraverso una frazione di secondo.

Il 18 gennaio Elisa Liguori sarà protagonista dell’incontro “Bicicletta e Sostenibilità”; il 1° febbraio, invece, si uscirà dall’aula con Giuseppe Iannelli per “Uscita Fotografica Foggia in Bici”, un’occasione per osservare e fotografare la città da una prospettiva diversa. Il terzo modulo si aprirà lunedì 15 febbraio con Paola Di Bari e “Processioni, fotografare la fede”, dedicato al racconto per immagini delle espressioni religiose e popolari. Particolare rilievo avrà l’appuntamento del 1° marzo, “Etica AI + Testimonianza dalla missione”, affidato ad Alfredo Urbano e ad altri volontari e missionari.

Urbano, fotografo missionario, condividerà l’esperienza maturata insieme a quanti negli anni hanno raggiunto Bigene, in Guinea Bissau, portando nel percorso non soltanto fotografie, ma il racconto diretto delle persone, dei luoghi e delle necessità incontrate. “Abbiamo voluto costruire un corso accessibile – aggiungono gli organizzatori – ma soprattutto trasparente nella sua finalità solidale. La fotografia diventa così non soltanto qualcosa da imparare, ma uno strumento capace di generare un risultato concreto”. Il percorso si concluderà lunedì 15 marzo 2027 con la mostra finale “Scavare con la Luce”. Saranno esposti i lavori realizzati dai partecipanti, verranno consegnati gli attestati e si terrà un aperitivo solidale. In occasione dell’appuntamento conclusivo sarà inoltre rendicontato il ricavato destinato alla realizzazione dei pozzi, chiudendo idealmente il percorso iniziato quattro mesi prima.



Pubblicato il 1 Ottobre 2026