A Foggia con Mamma lingua per parlare di bilinguismo e inclusione sociale

Nell’ambito del Bibliopride 2022, la settimana nazionale delle biblioteche, promossa dall’Associazione italiana biblioteche quest’anno dedicata al progetto Mamma lingua, il 30 settembre è in programma il convegno Mamma lingua. Storie per tutti, nessuno escluso. Traguardi e sviluppi di un progetto tra multicultura e inclusione in biblioteca a Foggia presso la

Biblioteca la Magna Capitana. L’incontro è organizzato in collaborazione con la Biblioteca la Magna Capitana, la Regione Puglia, l’Università degli studi di Foggia, IBBY Italia, il Centro Come della Cooperativa Farsi prossimo e Nati per Leggere. Si discuterà di bilinguismo e inclusione sociale, si illustreranno i risultati del progetto Mamma lingua in alcune regioni e poi le nuove prospettive del progetto. Nel pomeriggio si svolgeranno incontri di promozione della lettura, laboratori con

tanti lettori madrelingua. La mattinata sarà scandita da tre sessioni: Il bilinguismo come ponte tra le culture coordinata da Milena Tancredi, gruppo di coordinamento Mamma lingua e responsabile Biblioteca dei Ragazzi della Magna Capitana di Foggia; Mamma Lingua in giro per l’Italia coordinata da Giovanna Malgaroli, gruppo di coordinamento Mamma lingua e segreteria nazionale Nati per Leggere; Mamma Lingua continua il suo viaggio coordinata da Francesca Cadeddu, segretario generale AIB, Gruppo di coordinamento Mamma lingua. Le conclusioni sono affidate a Emanuela Bussolati, autrice di libri per ragazze e ragazzi. Nel pomeriggio sono previsti incontri, letture, laboratori in lingue straniere per bambini 3-6 anni in diversi luoghi chiave della città di Foggia. Dal Laboratorio con bibliotecari, educatori, insegnanti sulla cittadinanza attiva e integrazione a cura di Emanuela Bussolati a Leggere un libro senza parole! Laboratorio per adulti a cura di Franco Fornaroli, passando ai Laboratori e letture sia al BiblioCep, a cura delle volontarie lettrici Nati per leggere, che a Parco Città, con gli studenti dei progetti Erasmus, per arrivare al BiblioHUB®, presso la Residenza Universitaria “Francesco Marcone”. Per partecipare alle letture ed ai laboratori pomeridiani è necessario prenotarsi via e-mail scrivendo a ragazzi@lamagnacapitana.it o al numero 0881.706449

