A Foggia arrivano le prime due ambulanze veterinarie

La provincia di Foggia ha le prime due ambulanze veterinarie ASL di Puglia per il trasporto di animali feriti, compresa la fauna selvatica. A breve dalla ASL sarà presentato ufficialmente il progetto dettagliato. “È un grande risultato ma a noi piace sognare in grande ed è per questo che a settembre con la ASL cominceremo a lavorare affinché i CIM (Centri di Igiene Mentale) abbiano personale esperto per trattare la patologia dell’accumulazione seriale di animali – spiega l’animalista Francesca Toto -, che oggi è una grande piaga ovunque. Inoltre si lavorerà per avere una reperibilità veterinaria nelle ore notturne dal momento che non avendo cliniche, la nostra provincia è scoperta”. “Un grazie – conclude – al direttore generale Asl FG Vito Piazzolla, al direttore provinciale di dipartimento prevenzione Luigi Urbano, al direttore provinciale Area A Francesco Fini, al direttore responsabile del Distretto Socio-Sanitario di Vico Del Gargano, Matteo Cannarozzi De Grazia“.

