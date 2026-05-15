A Foggia arrivano i nuovi cassonetti “intelligenti”

Si chiama “Basta poco” la campagna di comunicazione realizzata dall’agenzia Red Hot per accompagnare l’introduzione dei nuovi cassonetti intelligenti ad accesso controllato nella città di Foggia, spiegando ai cittadini in modo semplice, immediato e accessibile il funzionamento del nuovo sistema e i vantaggi legati alla raccolta differenziata. Ieri, a Palazzo di Città, Amiu Puglia ha presentato ufficialmente il nuovo modello di raccolta dei rifiuti su strada che porterà progressivamente all’installazione di 584 cassonetti, distribuiti in 146 postazioni complete di quattro contenitori per organico, carta, plastica-metalli e secco residuo, oltre alla campana del vetro, suddivise in 59 postazioni nell’area di Macchia Gialla, 47 nella zona Stadio e 40 nel quartiere Candelaro. I nuovi contenitori sono stati acquistati grazie a un finanziamento del Pnrr pari a due milioni di euro. Per quanto riguarda il funzionamento, i cassonetti saranno dotati di apertura digitale attraverso tessera personale o applicazione per smartphone. Il sistema consentirà così un controllo più preciso dei conferimenti e una migliore qualità complessiva della raccolta differenziata.

L’iniziativa rappresenta un’evoluzione del sistema di raccolta cittadino con l’obiettivo di migliorare le condizioni igieniche urbane e rendere più efficiente l’intero ciclo dei rifiuti: risultati che, come è stato sottolineato nel corso della presentazione, potranno essere raggiunti soltanto attraverso la collaborazione dei cittadini. Per questo motivo, durante l’incontro pubblico, amministrazione comunale e Amiu Puglia hanno ribadito la volontà di accompagnare residenti e utenti nella fase di avvio del nuovo servizio e l’importanza del rispetto delle regole per raggiungere in tempi brevi gli obiettivi previsti.

Nelle prime settimane sarà attivata una fase sperimentale che consentirà di utilizzare i cassonetti anche senza tessera o applicazione. Basterà premere il pulsante di sblocco e utilizzare la pedaliera o la maniglia per conferire i rifiuti. Quando il sistema entrerà pienamente in funzione, dopo avere premuto il pulsante, sarà necessario avvicinare la card o lo smartphone al lettore installato sul cassonetto per consentire l’apertura della serratura elettronica.



Pubblicato il 15 Maggio 2026