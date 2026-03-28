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A Cosmoprof buyer globali puntano su innovazione, K-Beauty e sostenibilità

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(Adnkronos) – Innovazione, ricerca e sostenibilità guidano le scelte dei buyer internazionali a Cosmoprof Worldwide Bologna, che riunisce espositori da 68 Paesi e si conferma osservatorio privilegiato sulle dinamiche del settore. Le aziende italiane restano un punto di riferimento grazie agli elevati investimenti in ricerca e sviluppo, mentre continua l’espansione della K-Beauty, sempre più richiesta per la sua capacità di introdurre novità e tecnologie all’avanguardia. Forte anche l’interesse per fragranze e skincare, che si conferma il segmento principale, seguito dal comparto hair. Proprio i capelli rappresentano uno dei fronti più dinamici: dalla diffusione dei trattamenti Head Spa di ispirazione orientale fino a dispositivi hi-tech e sistemi colore connessi per i saloni. Parallelamente, il mercato globale degli strumenti per lo styling è atteso in crescita fino a 66 miliardi di dollari entro il 2035. Guardando al futuro, il settore si orienta verso una sostenibilità sempre più evoluta e consapevole: filiere trasparenti, packaging circolari e ingredienti derivati anche dal mondo food. “I confini tra salute, bellezza e benessere sono sempre più sfumati – evidenzia Samantha Raimondi, Head of Sales di Cosmoprof Worldwide Bologna – delineando un approccio olistico destinato a guidare il beauty dei prossimi anni." 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 28 Marzo 2026

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