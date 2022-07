A Corona si mise in moto la macchina delle bugie

Corona è un villaggio della contea di Lincoln, nel Nuovo Messico (USA). Nel 2000 a viverci erano 165 persone. La popolazione dovrebbe essere rimasta grosso modo lo stesso in questo microscopico, anonimo centro abitato. Anonimo però fino a un certo punto. A trenta miglia da quel pugno di case, settantacinque anni fa, il 2 luglio 1947, precipitava un (presunto) ufo. Ma l’episodio è noto come incidente di Roswell. E’ quest’ultima la città capoluogo della contea di Chaves, ancora nel Nuovo Messico. E’ anche il centro abitato più vicino alla isolatissima Corona. Quando quel 2 luglio l’ufo precipitò nel proprio ranch, nei dintorni di Corona, William Ware Mac Brazel, un agricoltore, raccolti alcuni rottami, si recò a denunciare il fatto a Roswell per il semplice motivo che lì aveva sede lo Sceriffo di Contea. Lo Sceriffo, George Wilcox, giudicando “strani” i frammenti presentati da Mac Brazel, li portò a farli analizzare alla base militare di Roswell. In quel momento si metteva in moto un meccanismo che non ha ancora smesso di macinare bugie. A proposito dell’irrisolto caso Roswell sono stati versati non fiumi ma oceani di inchiostro. Senza entrare nella complessa vicenda che ha dato luogo ad una ridda di ipotesi, esaminiamo fra queste le più fantasiose : Secondo l’ufologo Johannes von Buttlar l’UFO di Corona/Roswell era in realtà una macchina del tempo e i suoi piloti uomini provenienti dal futuro. Uomini peraltro non riconoscibili per la grande vicinanza ad esemplari dei cosidetti ‘Grigi’, umanoidi di origine extraterrestre di bassa statura, snelli, glabri, con grandi teste, enormi occhi a mandorla, piccole bocche prive di labbra, mani con quattro dita e pelle grigia. In altre parole quei Grigi altro non erano che esseri umani tornati indietro dal futuro e resi irriconoscibili dall’evoluzione del loro organismo, conseguenza dell’enorme lasso di tempo intercorso tra l’inizio e la fine dell’esperimento … Secondo un altro ufologo, Nick Redfern, a Roswell cadde sì un pallone sonda, ma alla sonda era appesa una navicella ; all’interno di essa prendevano posto non manichini ma prigionieri di guerra giapponesi usati come cavie per studiare gli effetti dell’alta quota sull’organismo umano… Annie Jacobsen, una giornalista del Daily Beast, sostiene invece che l’incidente di Roswell fu architettato da Stalin per seminare il panico negli USA. Secondo questa versione il dittatore sovietico, a guerra finita, aveva fatto sviluppare quel prototipo di caccia tutto-ala e molto simile a un disco volante messo a punto dai fratelli Horten negli ultimi anni della Germania nazista ; il prototipo, di cui esistono progetti, foto e addirittura filmati, rientrava fra le famose armi segrete di Hitler. Una volta realizzato un modello in grado di volare per migliaia di Km, i Sovietici l’avrebbero spedito in USA nell’idea di terrorizzarne la popolazione con un atterraggio clamoroso (nel giardino della Casa Bianca?). A tale scopo la navicella recava a bordo i cadaveri di bambini deformi e ‘truccati’ per somigliare a creature aliene. Il prototipo non atterrò dolcemente come si sperava, a causa non si sa se di un guasto o di una tempesta (ma poi viene da chiedersi : se i sovietici erano così all’avanguardia con i loro studi già nel 1947, perché non riuscirono a battere gli americani nella corsa alla Luna?)… C’è infine chi propende per una gigantesca messinscena orchestrata dalla CIA all’unico scopo di destabilizzare l’opinione pubblica e sfruttarne l’incertezza a scopi di politica internazionale…

Italo Interesse

