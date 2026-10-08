A che punto è la legge per il trasporto dei malati oncologici in Puglia?

Chi ci pensa ai malati oncologici? Sembra proprio essere arenata da oltre un anno e mezzo la proposta di legge per garantire il trasporto dei pazienti oncologici ‘non deambulanti’ per recarsi nelle strutture che effettuano trattamenti chemioterapici e radioterapici. E dire che già da tempo la Giunta regionale ha approvato un programma di attività di supporto, appunto, ai pazienti oncologici; e con un riparto delle risorse da distribuire alle aziende sanitarie in base alla stima dei pazienti con diagnosi di tumore nelle province pugliesi.

In serbo ci sarebbero -come hanno fatto sapere i consiglieri Cinquestelle di stanza a via Gentile – circa 300mila euro per la realizzazione dei progetti, mentre i pazienti oncologici residenti in Puglia che vivono soli o con familiari e non in grado di organizzare i loro spostamenti, godranno ancora non si sa se e quando d’un servizio che, in fondo, serve ad alleviare uno dei tanti problemi quotidiani.

Nel frattempo le aziende sanitarie sono nuovamente costrette ad attrezzarsi per garantire questo genere di interventi a sostegno dei malati oncologici residenti in Puglia che, come detto, necessitano del servizio di trasporto per recarsi nelle strutture dove effettuano i trattamenti. Il nuovo testo dispone che il servizio di trasporto possa essere garantito sia direttamente dalle Aziende Sanitarie Locali, tramite mezzi propri o convenzionati, sia tramite rimborsi documentati per le spese sostenute dai pazienti o dai loro familiari. Viene inoltre previsto un accertamento medico della condizione di non deambulabilità, quale requisito essenziale per l’accesso al beneficio.

In sostanza, entro i novanta giorni dall’approvazione, è prevista l’adozione del regolamento attuativo da parte della giunta con cui verranno disciplinati i criteri e le modalità per l’accesso al beneficio, le procedure per la richiesta e l’erogazione del servizio o del rimborso e i controlli e le modalità di verifica. Una proposta – vale la pena ribadire – nata dall’esigenza di tutelare i pazienti oncologici in Puglia che, a causa della gravità della loro condizione clinica, non sono in grado di muoversi autonomamente e devono spostarsi per sottoporsi a cicli di chemioterapia o radioterapia.

Questi pazienti, spesso in condizioni di estrema fragilità fisica e psicologica, sono sottoposti a trattamenti che richiedono frequenti spostamenti verso i centri ospedalieri, con un impatto significativo non solo sul piano sanitario, ma anche su quello economico e sociale. Eppure la proposta di legge (prima firmataria la consigliera 5Stelle ed ex assessora Rosa Barone) è ancora in sospeso. Conclusione? Nonostante impegni e promesse, le famiglie dei malati oncologici che necessitano di trasporto si trovano costrette a sostenere altre spese, appunto, per il trasporto assistito, non sempre rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale, aspettando l’iter per completare la relativa proposta di legge.

Antonio De Luigi



Pubblicato il 8 Ottobre 2026