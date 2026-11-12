A Castelluccio dei Sauri il Gran Premio di Capitanata, non solo corse al trotto

Il Gran Premio di Capitanata 2026 porterà il 14 novembre all’Ippodromo dei Sauri di Castelluccio dei Sauri una giornata dedicata al mondo del cavallo, con le tradizionali corse al trotto affiancate da altre discipline equestri e da un programma di attività rivolte anche alle famiglie e ai giovani. L’appuntamento, assegnato all’impianto dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, è stato presentato nella Sala della Ruota di Palazzo Dogana, sede della Provincia di Foggia. L’impianto, dotato di una pista di mille metri, ospiterà anche gare e dimostrazioni di discipline diverse dal trotto, tra cui la Gimkana Western e gli Attacchi, che permetteranno al pubblico di conoscere altre specialità legate alla monta e alla guida dei cavalli.

La presentazione è stata condotta da Tonio Toma insieme alla direttrice dell’impianto Nicol De Matteo. Sono intervenuti anche Caterina Russo, in rappresentanza dell’Istituto comprensivo di Bovino, impegnato in un percorso di avvicinamento degli studenti al mondo equestre, Alessandro Gentile, responsabile della Cowboy Up di Cerignola, e Rinaldo Francioso, presidente della FITETREC-ANTE.

La federazione, riconosciuta dal CONI, promuove il turismo a cavallo, l’equitazione di campagna e diverse discipline sportive equestri. Nel corso della presentazione Francioso ha illustrato il ruolo dell’organizzazione in Puglia, con particolare attenzione al TREC Attacchi, alle gare di Sport Attacchi e alla Combinata Attacchi.

Accanto all’agonismo, il programma prevede sfilate di moda, laboratori artistici, karaoke, aree food e momenti di spettacolo. Tra gli ospiti annunciati per il pomeriggio del 14 novembre figurano i TikToker Francesco Russo e Alex Raffo. L’iniziativa comprenderà inoltre un evento benefico a favore dell’associazione Il Filo Del Sorriso. Un ulteriore spazio sarà dedicato agli Attacchi storici di tradizione, con carrozze trainate da quattro o sei cavalli e riferimenti a una pratica risalente all’Ottocento. La manifestazione punta così a collegare sport, cultura equestre e valorizzazione del territorio, proponendo nella pianura della Capitanata una giornata dedicata al mondo del cavallo e alle sue diverse espressioni.



Pubblicato il 12 Novembre 2026