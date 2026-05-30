A Cartoons on the Bay 2026 è Pera Toons mania, ecco tutti i vincitori

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Pera Toons conquista Pescara alla 30esima edizione di 'Cartoons On The Bay' 2026, il festival di animazione diretto da Adriano Monti Buzzetti, promosso da Rai e organizzato da Rai Com, in collaborazione con la Regione Abruzzo ed il Comune di Pescara. 'Prova a non ridere', la serie dell’autore italiano più amato dai bambini, fatta di 46 episodi di 6 minuti e ricca di barzellette, indovinelli e doppi sensi, ha vinto il Pulcinella Award Kids Tv Show (6-11 anni). Dopo il Digital Award, questo è il secondo premio vinto da Pera Toons nelle giornate del Festival. La serie "riconosce e valorizza il modo in cui il pubblico dei bambini si relaziona alla narrazione attraverso formati brevi e un’animazione minimalista, combinando innovazione e tradizione". Questa la motivazione della giuria internazionale Audiovisual composta quest’anno da Cecilia Persson, Managing Director di Bbc Studios Kids & Family; Don Daglow, designer di oltre 100 videogiochi in 55 anni di carriera e vincitore di un Emmy Award; Frédéric Puech, produttore; Sara Cabras, responsabile acquisti Rai Kids; Emanuele Vietina, vicedirettore di Lucca Comics & Games dal 2007, e ora alla guida del Festival e Direttore Generale di Lucca Crea.

I premi assegnati nelle altre categorie sono andati a Regno Unito, Stati Uniti Australia, Belgio. Il Pulcinella Award Preschool Tv Show (2-4 anni) è andato a 'My friend Maisy', Regno unito, diretto da Beth Hughes, per la sua "nuova interpretazione di un classico per bambini, che porta a una nuova generazione un ritmo narrativo gioioso e una direzione visiva vivace". Il Pulcinella Award Upper School Tv Show (4-6 anni) è andato a 'E.B. White’s Charlotte’s web', Stati Uniti, diretto da Yurie Rocha. La serie, basata sul classico racconto di E.B. White 'Charlotte’s web', ha vinto in quanto "porta una storia classica a un vasto pubblico attraverso un’animazione moderna di altissimo livello". Il Pulcinella Award Youth Tv Show (+11 anni) è andato a 'Tales from outer suburbia', Australia, diretto da Noel Cleary e Shaun Tan, in quanto "affascina fin dalla scena iniziale grazie alle sue atmosfere evocative, ai personaggi profondamente coinvolgenti e a un’animazione di altissimo livello". Il Pulcinella Award Interactive Animation è andato a 'Koira', Belgio, diretto da Ben Lega, per il suo "stile artistico coerente che genera sorpresa e una vasta gamma di emozioni, trasmesse attraverso l’animazione e il sonoro piuttosto che attraverso la narrazione". La giuria internazionale Cinema invece, composta da Kirk Wise, noto al grande pubblico per i suoi capolavori Disney, e dal regista e illustratore italiano Alessandro Rak ha invece premiato Repubblica Ceca e Francia. Il Pulcinella Award for Best Animated Feature è andato a 'Tales from the Magic Garden', Repubblica Ceca, diretto da Patrik Pass Jr., Jean-Claude Rozec, David Súkup, Leon Vidmar "per la rappresentazione dell’elaborazione di un lutto familiare e di come il racconto possa offrire conforto nell’affrontare le sfide della vita. Abbiamo particolarmente apprezzato il modo in cui ogni storia si inseriva all’interno di un’altra, i rapporti calorosi tra i personaggi e le emozioni autentiche evocate dal suo affascinante stile visivo". Il Pulcinella Award for Best Short Film è andato a 'The Nest', Francia, diretto da Aurélien Coquery, Léa Kermanach, Soline Mauguin, Abel Tixador, Jean Baounon, Romane Selter-Fiette. "Siamo rimasti colpiti dall’atmosfera gotica, dall’audace messa in scena cinematografica e dall’intensa drammaticità dell’animazione dei personaggi", si legge nelle motivazioni.

Menzioni speciali a 'My Grandfather is a Nihonjin', Brasile, diretto da Celia Catunda e scritto da Rita Catunda, tratto dal romanzo 'Nihonjin' di Oscar Nakasato, come miglior sceneggiatura e miglior colonna sonora; Patrik Pass Jr., Jean-Claude Rozec, David Súkup, Leon Vidmar come miglior regia per 'Tales from the Magic Garden' e a 'Olivia & The Clouds' diretto da Tomás Pichado Espaillat come migliore animazione. Tra gli altri premi, il Moige Award è stato assegnato a 'Pino e Shinobi' (Italia), diretto da Andrea Bozzetto e prodotto da Studio Bozzetto – Yomiuri Telecasting Corporation, "per essere stato capace di spiegare due culture diverse ai bambini, che sono particolarmente sensibili a queste tematiche e che sanno come guardarle in modo inclusivo, mostrando loro le sottili e, a volte, invisibili connessioni tra le diverse identità, dimostrando l’importanza del dialogo interculturale e incoraggiandoli a comprendere le loro radici guardandole da una prospettiva universale 'familiare'".

L’Unicef Award, invece, è andato a 'Terremoto' (Italia), diretto da Lorenzo Latrofa e Massimiliano Di Lauro "per la sua capacità di descrivere, con profondità e semplicità, le tempeste emotive dei bambini e la loro difficoltà nel governarle. Il linguaggio, chiaro e intenso, usa una metafora efficace per narrare le difficoltà dei piccoli, libera da giudizi e capace di affrontare sentimenti complessi, difficili da gestire e accettare. Quando gli adulti comprendono e accolgono tutte le emozioni dei bambini, possono accompagnarli anche nei loro turbamenti emotivi, che talvolta possono diventare travolgenti e distruttivi, aiutandoli a crescere in modo più sereno e positivo". Nella cerimonia sono stati anche ritirati gli altri premi, assegnati nelle giornate del trentennale di Cartoons on the Bay. I Pulcinella Career Awards sono stati assegnati al regista Kirk Wise, autore di capolavori Disney come 'La Bella e la Bestia', 'Il Gobbo di Notre Dame' e 'Atlantis – L’impero perduto', e a Don Daglow, figura di riferimento del videogioco internazionale. Tra gli altri riconoscimenti speciali, l’International Studio of the Year è andato alla belga Peyo Company, custode dell’universo dei Puffi, mentre Cartobaleno è stato premiato come Italian Studio of the Year. Il Pulcinella Diversity Award è stato assegnato al videogioco Bye Sweet Carole di Chris Darril, il Pulcinella Immersive Award alla piattaforma Roblox e il Pulcinella Transmedia Award a Pokémon e il Premio Sergio Bonelli è andato al regista Alessandro Rak.

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Pubblicato il 30 Maggio 2026