A Carlantino manca il medico base, petizione al ministro

Una petizione popolare indirizzata al ministro della Salute, alla Regione Puglia, e al direttore generale dell’Asl di Foggia è stata inoltrata dagli abitanti di Carlantino, con circa 800 abitanti, per chiedere la “nomina urgente del medico di base”.

I firmatari sono 406 e chiedono, riferisce il promotore dell’iniziativa, Vincenzo Guerrera, “l’immediata nomina di un medico di medicina generale, facendo ricorso anche alla strada del precetto nei confronti dei medici presenti all’interno del servizio sanitario oppure facendo ricorso in extremis ai medici militari”. Stando a quanto sostenuto dai firmatari, a Carlantino sono senza medico 657 persone (i restanti usufruiscono già da anni del servizio medico offerto in altri comuni limitrofi). E dal 27 luglio la situazione “si è fatta sempre più complessa”. Da settimane, infatti, è possibile rivolgersi soltanto alla guardia medica, che però non può soddisfare tutte le richieste, poiché per le analisi e certi tipi di farmaci è necessario che si esprima il medico di base.

Questa problematica – evidenziano i promotori dell’iniziativa – “crea un aumento della tensione sociale perché si va a sommare alle ulteriori criticità che attanagliano le piccole comunità delle aree interne dei Monti Dauni, distanti dai centri ospedalieri e caratterizzate da infrastrutture stradali non ottimali”.

I residenti fanno anche appello all’articolo 32 della Costituzione il quale afferma, sottolineano, “che ‘la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività’. Tale fondamentale diritto viene meno se, il medico di famiglia, quale primo presidio della sanità al cittadino, non è più presente capillarmente sul territorio”.

Una prima soluzione prospettata, che i cittadini respingono al mittente, è quella di attivare un servizio taxi sanitario per sopperire alle esigenze di tutti coloro che non possono muoversi con mezzi propri. Una soluzione che, secondo i cittadini, “assolutamente non è in grado di soddisfare le numerose richieste di assistenza”. “Abbiamo attivato, d’intesa con la Regione, tutte le procedure possibili per assegnare alla comunità di Carlantino, il medico di medicina generale. L’ultimo avviso pubblicato scade tra cinque giorni, ma sono già arrivate alcune domande”. Così il direttore generale dell’Asl Foggia Antonio Nigri rassicura la popolazione del comune dei Monti Dauni.

Nelle scorse settimane, ricostruisce l’Asl, “dopo che sono andati vani i tentativi di assegnazione dell’incarico a tempo indeterminato e in via provvisoria, come anche vana è risultata la richiesta di apertura di un secondo studio ai medici di medicina generale dell’ambito territoriale afferente, gli uffici competenti hanno attivato la procedura Sisac”. Si tratta di un avviso a tempo indeterminato pubblicato sulla piattaforma nazionale della struttura interregionale dei sanitari convenzionati che consente di allargare, in tal modo, la platea dei medici a cui affidare tale tipologia di incarico. Pubblicato nei primi giorni di agosto, l’avviso scade il prossimo 27 agosto. Al momento sono già arrivate alcune domande. Scaduti i termini, sarà possibile convocare i candidati per l’assegnazione dell’incarico.



