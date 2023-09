A Candela arriva la magica atmosfera degli artisti di strada

A Candela è in un arrivo un nuovo evento che affascinerà adulti e bambini con la magica atmosfera delle arti circensi: il 16 e 17 settembre 2023, infatti, il comune dauno ospiterà acrobati, giocolieri, maghi e musicisti con la prima edizione di‘Stritt street’ il Festival degli Artisti di Strada. Un’iniziativa finanziata dal Ministero della Cultura che ha lo scopo di valorizzare il territorio, promuoverne le bellezze e destagionalizzare i flussi turistici.

“Ci stiamo preparando ad un nuovo grande evento che, siamo sicuri, piacerà tanto ai bambini quanto agli adulti.” ha dichiarato il Sindaco di Candela, Nicola Gatta “A settembre, con il Festival degli Artisti di Strada, intendiamo offrire un’ulteriore occasione per visitare il nostro splendido borgo. Sarà possibile ammirare le performance di artisti provenienti dal resto della Puglia ma anche da diverse regioni d’Italia: l’obiettivo è valorizzare le eccellenze del territorio puntando, però, al confronto con le altre realtà, così da arricchirci a vicenda. Non a caso per il nome del festival abbiamo scelto un gioco di parole: l’assonanza tra il termine dialettale ‘stritt’ – stretto, a rievocare i nostri vicoli stretti e la nostra Trasonna, la via più stretta d’Italia, e il temine inglese ‘street’ – strada per dargli un carattere internazionale.”

“Da diversi anni, il nostro intento è quello di destagionalizzare i flussi turistici, creando un programma di eventi che porti i visitatori a Candela in tutte le stagioni.” ha continuato il Sindaco “Ci siamo riusciti con gli eventi natalizi del format ‘Candela il paese del Natale’, la cui notorietà ha travalicato i confini locali, ma anche con ‘Candela in Fiore’, che quest’anno ha fatto registrare numeri davvero notevoli per un evento che svolge in un’unica giornata. Ci riproviamo ora con questo festival, evento di valorizzazione del nostro territorio attraverso la suggestiva atmosfera, l’allegria e le emozioni che gli artisti di strada sanno trasmettere con le loro performance.”



Pubblicato il 5 Settembre 2023