A Borgo Mezzanone una Stazione di posta per i servizi ai migranti

Oltre 70 persone ricevute, ascoltate e accompagnate nei loro percorsi di inclusione dallo scorso mese di giugno, da quando il centro servizi stazione di posta di Borgo Mezzanone, borgata ad una decina di chilometri da Foggia (ma ricadente nel territorio di Manfredonia) è entrato in funzione. Cittadini italiani e migranti che si sono rivolti all’equipe per chiedere informazioni su orientamento al lavoro, stesura del curriculum vitae, individuazione delle opportunità occupazionali più adatte al proprio profilo, orientamento legale, in particolare sui permessi di soggiorno, partecipazione ai corsi di lingua italiana, consulenza amministrativa, che va dalla creazione dello Spid alle pratiche burocratiche di base al servizio di fermo posta e casella email, indispensabile per garantire un recapito stabile a chi non ha un domicilio, richiesta della residenza anagrafica fittizia. Ora lo sportello che offre servizi alle persone che vivono in fragilità sociale, economica e abitativa ha una sede ufficiale inaugurata ieri pomeriggio. “La forza di questo progetto è dato dalla presenza delle realtà di Borgo Mezzanone che conoscono il territorio ed operano per promuovere la sua valorizzazione – ha detto Domenico La Marca, sindaco di Manfredonia -. Questo non deve essere solo uno spazio di accoglienza e di presa in carico di chi è più fragile, ma anche di relazioni, di processi di socializzazione”. “Purtroppo – ha aggiunto – Maria Teresa Valente assessora al welfare di comunità di Manfredonia – Borgo Mezzanone ha subito una perdita importante, come la presenza di un presidio istituzionale, con la cancellazione delle circoscrizioni; quindi Stazione di Posta serve a riportare la presenza delle istituzioni nella borgata”. “Il nostro lavoro non è solo tecnico: è fatto di relazioni, di fiducia, di accompagnamento” – ha sottolineato Angelo Valerio assistente sociale”. “In questi anni, cittadini, parrocchia e comunità hanno mantenuto questa comunità che adesso può iniziare a sentire più vicina la presenza delle istituzioni” – ha aggiunto Carmine Spagnuolo, presidente della cooperativa Medtraining.



Pubblicato il 28 Novembre 2025