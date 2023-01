A Borgo Cervaro un grande Polo Tecnologico dedicato alle energie rinnovabili

Nei grandi capannoni delle Ferrovie dello Stato situati nei pressi di Borgo Cervaro dove venivano effettuate le manutenzioni delle locomotive sarà realizzato un progetto innovativo.Dopo vent’anni di abbandono e degrado, nell’imponente sito industriale nascerà un Polo Tecnologico per l’Economia Circolare e le Fonti Rinnovabili.È l’obiettivo di Chilometro Verde, l’innovativo progetto lanciato dalla Sistemi Energetici, di Marcello Salvatori, società leader in Capitanata in molti ambiti dell’economia green, con particolare riferimento alle energie alternative. Tra i diversi progetti previsti nel Polo di Cervaro una menzione particolare merita il Progetto per la costruzione di un impianto di produzione di biocombustibile avanzato, il biometano, che è in fase conclusiva del percorso autorizzativo. Altri settori sono tuttavia in fase di sviluppo per il riciclo ed il recupero della materia, dai RAEE, con impianti di riciclo dei pannelli fotovoltaici, alle plastiche, secondo gli indirizzi ed i bandi proposti dal PNRR. Un Progetto in particolare riguarda la conversione di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici in idrogeno verde. Grande attenzione la Sistemi ha posto al tema della ricerca e dell’innovazione sviluppando rapporti di collaborazione con diversi Istituti Universitari italiani, al fine di promuovere le migliori e più avanzate tecnologie nei settori economici della green economy. La scelta di realizzare il Polo Tecnologico presso il sito industriale dismesso dalle Ferrovie dello Stato garantisce un consumo del suolo nuovo pari a zero. Infatti la Società ha deciso di applicare la filosofia del recupero del suolo e degli edifici esistenti ormai dimessi e in stato di degrado mediante importanti interventi di ristrutturazione senza aumentare le volumetrie esistenti ed evitando l’occupazione di suolo disponibile per nuove costruzioni. L’idea è di valorizzare la proprietà̀ attraverso attività industriali in linea con la storia dell’impresa attraverso il riutilizzo di capannoni e di fabbricati dismessi restituendo la pienezza della loro operatività.

Dal punto di vista occupazionale l’iniziativa industriale proposta favorirà l’economia del territorio della provincia di Foggia, creando nuovi posti di lavoro e instaurando nuove possibilità nel campo di settori emergenti dell’attività industriale. La politica di assunzione della società proponente verterà non solo sulla valorizzazione di figure professionali con esperienza, ma anche e soprattutto sull’assunzione di figure giovani che possano seguire percorsi professionalizzanti e trovare più facilmente inserimento nel mondo del lavoro e in particolare nella realtà industriale. Inoltre si lavorerà puntando ad assottigliare la disparità di genere che ancora oggi nel mondo del lavoro risulta essere un problema sotto molti punti di vista, in particolare sotto quello delle pari opportunità e della differenza salariale.

