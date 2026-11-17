“Chiedo soprattutto verità. Poi giustizia. Che il colpevole venga punito per quello che ha fatto, per quello che hanno fatto. Al momento io non so niente di come siano andate le cose e di chi sia stato E’ una cosa atroce non avere un luogo dove piangere mio figlio”. Lo dichiara Luisa Lapomarda, la mamma di Francesco Armiento, il giovane scomparso a Mattinata la mattina del 27 giugno del 2016 e ritenuto vittima di lupara bianca.

Il 18 dicembre, dinanzi alla Corte d’assise di Foggia, comincerà il processo a nove imputati (tra cui tre collaboratori di giustizia) ritenuti a vario titolo autori e fiancheggiatori degli omicidi maturati in un contesto mafioso. I delitti contestati sono le due ‘lupare bianche’ del 41enne Francesco Li Bergolis (2011) e del 29enne Francesco Armiento (2016), per il quale il presunto autore materiale è deceduto, e l’omicidio del 37enne Ivan Rosa (2014).

Francesco Armiento all’epoca dei fatti aveva 29 anni ed era padre di un bambino di pochi anni: il suo corpo non è mai stato trovato. Il gip di Bari nelle scorse settimane ha accolto la richiesta della Dda e fissato il giudizio immediato a carico dei nove. “La morte lascia già un vuoto immenso – continua la donna -. È una tragedia. Però non avere un corpo seppellito è ancora peggio. Fa male, molto male. Tutti vanno a piangere i propri morti, mentre io non posso farlo ed è atroce”.

“Il 18 dicembre si celebrerà in Corte d’Assise il processo a carico di 9 imputati – ha detto l’avvocata Innocenza Starace, legale dei familiari di Armiento -. Finalmente le mie assistite (sorelle e madre di Francesco Armiento) dopo 10 anni dalla scomparsa potranno accertare la verità dei fatti. Si costituiranno tutti e quattro parti civili (madre, le due sorelle e anche il padre)”. “Noi chiediamo solo giustizia: chi ha tolto la vita a mio fratello paghi”, ha detto la sorella Michela Armiento.



Pubblicato il 17 Novembre 2026