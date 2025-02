85 milioni di euro di investimenti su scuole, strade e grandi opere

Il Consiglio Comunale ha dato il via libera al Piano Triennale delle OO.PP. per il triennio 2025-2027, il secondo dell’amministrazione in carica, approvato entro il primo bimestre del primo dei tre anni solari di programmazione (2025), in analogia a quanto già fatto lo scorso anno, confermando un sensibile anticipo rispetto a quanto storicamente accaduto negli anni scorsi. “Questa programmazione contiene opere importanti per il rilancio della città ed è il frutto di un grande lavoro eseguito insieme alla tecnostruttura comunale – dichiara la Sindaca Maria Aida Episcopo -, quest’ultima interessata nelle settimane/mesi scorsi da innesti di risorse umane e professionali di nuova assunzione che, unitamente a quelle preesistenti, ci lasciano ben sperare per un nuovo impulso delle attività gestionali tecnico-amministrative del Comune di Foggia che, come noto, ha visto per la prima volta, dopo decenni, un importante segnale in controtendenza rispetto allo stillicidio del depauperamento del personale giunto a proporzioni drammatiche, fino alla carenza di circa il 50% rispetto alla pianta organica. A tutti loro – prosegue la Sindaca -, rivolgo un ringraziamento sincero e sentito per quanto fatto in questa programmazione e rinnovo l’augurio di buon lavoro per quanto a farsi.”Il Piano Triennale OO.PP. 2025-27 consta di 28 interventi, ed ha una dimensione economica pari complessivamente a circa 85 milioni di euro di opere pubbliche. Più dettagliatamente l’importo dell’intero triennio ammonta a circa 84.979.570 euro, di cui oltre 65 milioni di euro previsti per gli interventi da contrattualizzare o bandire nel 2025 (76 %), 13,5 milioni di euro nel 2026 (16 %) e 6,5 milioni di euro nel 2027 (8 %).Rispetto al precedente Piano Triennale, comprensivo delle variazioni sopraggiunte negli ultimi mesi dello scorso anno 2024, è evidente la riduzione del numero degli interventi, passati dai 55 originari ai 28 attuali, conseguenti a lavori non più presenti nella programmazione poiché appaltati o contrattualizzati o in corso d’esecuzione, e in molti casi finanche già completati. L’attività di una Amministrazione Comunale, specie nel settore delle OOPP e Rigenerazione Urbana, si misura sia con gli interventi completati e/o contrattualizzati e/o cantierizzati, sia con quelli di nuova programmazione – spiega l’assessore Giuseppe Galasso -. Per questo i 26 interventi completati, contrattualizzati o cantierizzati in questi quattordici mesi, oltre il 40% di quelli programmati con il precedente PT, costituiscono un risultato importante poiché danno concretezza ad opere pubbliche che entrano nelle disponibilità della cittadinanza o sono prossime a farlo. Grande attenzione è stata costantemente riservata in questo primo anno di amministrazione all’ascolto, analisi e selezione di necessità e bisogni specifici provenienti dai Consiglieri Comunali e dalle varie componenti della società, o più semplicemente da singoli cittadini, consapevoli che tutte le forme partecipative contribuiscono a predisporre interventi rispondenti alle esigenze reali della città. Con questo, gli uffici hanno inteso avviare aggiornamenti e rivisitazioni di taluni progetti candidati negli anni scorsi e non ammessi a finanziamento, di altri obsoleti e non più rispondenti alle vigenti normative, in modo da inserirli nelle prossime variazioni di Piano Triennale, ampliare la platea delle progettualità, e poterli candidare alle prossime occasioni di finanziamento. Parimenti, per due progetti inclusi nel FSC Regione Puglia, saranno avviate specifiche progettazioni, successivamente alle formalizzazioni dell’ammissione a finanziamento e dei relativi importi assegnati alla città di Foggia.”



Pubblicato il 28 Febbraio 2025