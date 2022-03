Foggia-Picerno, uno scontro diretto da non fallire

Nella trentunesima giornata del girone C della Lega Pro, allo “Zaccheria” andrà di scena lo scontro tra il Foggia di Zeman e il Picerno, Leonardo Colucci subentrato a Palo e che nel girone di andata alla sfida con i rossoneri non c’era. Con Colucci il Picerno, con una gara in meno, è in piena corsa per un sorprendente piazzamento ai playoff con un gioco a viso aperto e sfrontato contro qualsiasi compagine si affronti. Per mister Colucci sarà una sorta di derby contro le sue origini, nativo di Cerignola ma senza aver mai giocato o allenato Foggia, ma un motivo di mettersi in mostro contro il maestro Zdenek Zeman che vuole assolutamente casalinga che manca da quella roboante contro il Palermo e complessivamente da tre turni quando i Satanelli, finalmente con il logo proprio donato dall’imprenditore tifosissimo del Foggia, Moser, contro il Monopoli. Ma il Foggia che in settimana ha messo a disposizione in sala stampa, il centrocampista Rizzo Pinna e l’altro mediano David Petermann, intervenuto in esclusiva alla trasmissione sportiva ‘Bordocampo’ condotta dal direttore Tiziano Errichiello, in entrambi i casi i giocatori hanno dichiarato all’unisono di essere concentrati e voler centrare ad ogni costo i playoff. E quella deve essere la priorità in casa Foggia, oltre ad auspicare uno “Zaccheria’ con maggiori unità a sostenere i rossoneri, occorrerà che la truppa di Zeman si trasformi in cinica e riesca a chiudere la partita, prima di consentire come è capitato di recente ma anche nel corso della stagione, il ritorno degli avversari. Non è un caso che nelle ultime cinque gare i Satanelli hanno vinto soltanto una volta, pareggiandone tre e perdendo contro il Latina ma la forza mentale, la corsa e qualità che hanno dimostrato i diavoli rossoneri fa ben sperare che contro il Picerno che gioca a viso aperto, possa spingerli a dimostrare una prova di maturità di fronte al pubblico amico. Tuttavia, Rizzo Pinna in settimana che ha parlato ai microfoni ufficiali ha detto, in un passaggio delle sue dichiarazioni, senza nascondersi: “Ci aspettano tre partite in dieci giorni e sappiamo che sono tutte determinanti e da non sbagliare. La competizione aiuta moltissimo questo gruppo. Avere mister Zeman è una grande opportunità ed impari tantissimo. Il direttore invece già lo conoscevo per averlo avuto alla Juve Stabia. Dobbiamo avere l’atteggiamento giusto ed imporre in nostri ritmi, obiettivo centrare i playoff e giocarseli”. Dello stesso avviso l’inglese Petermann, intervenuto alla trasmissione sportiva ‘Bordocampo’ che ha suonato la carica (ne riportiamo alcuni passaggi chiave, di una bella intervista, ndr); “Giocare allo Zaccheria è un’emozione unica per una piazza che ama il calcio e merita grandi palcoscenici, in più essere allenati da Zeman è una grande soddisfazione. Voglio centrare con i miei compagni l’obiettivo dei playoff e giocarceli alla grande. Giochiamo sempre a viso aperto e continueremo a farlo, ma anche impegnandoci maggiormente per portare a casa il risultato e chiuderla”. Un Foggia che ha nel suo arco tante frecce e che se ritroverà anche il miglior Ferrante e continuità da altri elementi che in questa stagione si sono espressi a corrente alternata, potrà togliersi belle soddisfazioni di qui alle restanti otto finali da vivere al massimo, prima di disputare i playoff che deve essere un obiettivo alla portata, per poi provare a vincerli. (Ph. Calcio Foggia).

M.I.

Condividi sui Social!