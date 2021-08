Roseto- Ucraina, scambio culturale e culinario

Questo fine settimana sono stati in visita a Roseto Valfortore Viktor Chentsov, rettore dell’Università delle dogane e delle finanze di Dnipro (Ucraina) e Vitalii Razzhyvin responsabile del dipartimento relazioni internazionali. Attirati da uno dei borghi più belli d’Italia, ed accompagnati da Paolo Brescia , che già negli anni passati aveva collaborato con il piccolo comune dei Monti Dauni, dopo i dovuti convenevoli e la riunione in comune, nasce l’idea di uno scambio culturale, culinario e artigianale tra i due paesi, Roseto Valfortore e Petrykivka , città patrimonio dell’Unescoe che si contraddistingue per le sue tecniche di pittura sul legno.Ad ottobre il sindaco Lucilla Parisi sarà ospite all’inaugurazione dell’aula d’Italiano del dipartimento dell’Università di Dnipro in Ucraina e quella sarà l’occasione per parlare di Roseto, delle sue tradizioni, della sua cultura, della sua cucina e del suo artigianato.Nella primavera 2022 invece, saranno il rettore Chentsov ed il responsabile per le relazioni internazionali Razzhyvin a venire a Roseto, accompagnati da un gruppo di 40 studenti, che alloggeranno al Villaggio Primavera. In quell’occasione si svolgeranno concorsi di artisti/chef e Masterclass tra la cucina, la cultura e l’artigianato ucraino, con le loro tecniche di pittura sul legno, e quella rosetana, con gli scalpellini e la lavorazione della pietra.