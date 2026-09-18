64 nuovi alloggi popolari e un piano per il centro storico

Via libera dalla Giunta alla proposta che sarà portata prossimamente in Consiglio comunale e che potrebbe consentire ad Arca Capitanata di realizzare 64 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, intervento per il quale era già stato accordato un finanziamento ministeriale di quasi dieci milioni di euro. Dopo l’individuazione del terreno, era stato sottoscritto con il proprietario un Accordo di Programma per la realizzazione della “Cittadella Ecologica S. Maria”, ma, venuto meno l’accordo, Arca Capitanata ha chiesto all’amministrazione comunale il permesso di costruire in deroga, ai sensi dell’articolo 14 del Dpr 380/2001, per realizzare alloggi di edilizia pubblica sull’area acquisita all’asta.

La Giunta ha inoltre approvato l’atto di indirizzo per avviare la procedura destinata alla valorizzazione del centro storico attraverso la collocazione di opere d’arte negli spazi pubblici. “Non si tratta di un impegno isolato”, spiega l’assessore all’Urbanistica Michele Salatto, “ma di un intervento che si inquadra in un disegno complessivo di riqualificazione e valorizzazione del nostro centro storico, che si sviluppa anche attraverso il lavoro congiunto svolto con l’ENEA per Piazza Mercato e i progetti in itinere per Via Arpi.

Abbiamo intenzione di coinvolgere artisti locali di fama nazionale ed internazionale, per valorizzare l’esistente proiettandolo nel futuro, e imprimere una svolta significativa nell’immagine e nel decoro della città” sottolinea. Sono stati inoltre approvati l’aggiornamento per l’anno in corso del Piano Triennale per l’Informatica e la Transizione Digitale 2024-2026 e il Manuale sulla sicurezza informatica e gestione degli incidenti.

Il Comune di Foggia ha poi aderito, in qualità di partner istituzionale, alla richiesta di partenariato proposta da Intersos per il Progetto Stable-Mig nell’ambito del Programma europeo Horizon Europe, con funzioni di raccordo e coordinamento territoriale e con particolare riferimento alle varie attività previste in un ambito particolarmente delicato quale quello dell’integrazione.

E’ stato riconosciuto un contributo economico dell’Ente per la quarta edizione dell’APS Festival della Scienza -la proposta è arrivata dall’Associazione O.R.E.- e per la realizzazione di un documentario sulla storia della Taverna del Gufo -proposta formulata dall’ass. Ultima Fermata-.Per quanto riguarda lo sport, sono stati concessi due contributi per sostenere altrettante manifestazioni in programma nei prossimi giorni e favorire e promuovere la diffusione dell’attività sportiva nel territorio.



Pubblicato il 18 Settembre 2026