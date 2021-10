50 milioni di euro per dimezzare i tempi di percorrenza tra il Foggiano e il Beneventano

Si è tenuta presso la sede della Regione Puglia un incontro del Commissario Straordinario, Nicola Montesano, con il Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità della Regione Puglia, Francesca Pace e con i Sindaci di San Bartolomeo in Galdo, Carmine Agostinelli e di Volturara Appula, Vincenzo Zibisco.Il Tavolo Istituzionale è stato indetto per illustrare le prime attività Commissariali e condividere alcuni dettagli del tracciato della nuova opera, in vista sia della Conferenza dei Servizi prevista a maggio 2022 che dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica prevista a giugno 2022.Il nuovo intervento, del valore complessivo di oltre 50 milioni di euro, finanziati con fondi ministeriali, prevede la realizzazione di un collegamento – con caratteristiche assimilabili ad una Strada di categoria C1 del DM 2001 – lungo la direttrice della SS369 “Appulo-Fortorina”, in prosieguo con la variante di San Bartolomeo in Galdo (del valore complessivo di 103 milioni di euro), in collegamento con la SS17, sviluppandosi per un’estensione di circa 3 km, comprensivi di una galleria di circa 800 metri, di un’opera di scavalco di 100 metri e di una restante parte suddivisa tra trincee e mezze coste.Per la realizzazione dell’intervento sono già avviate tutte le indagini geologiche e geotecniche preliminari, in sinergia con il territorio, e soprattutto le verifiche tecniche, su una zona che si configura come morfologicamente instabile.L’intervento mira a dimezzare i tempi di collegamento nella direttrice nord-sud, attualmente estremamente penalizzata per gli attraversamenti urbani e la tortuosità del collegamento.Il progetto si inserisce nell’ambito di una serie di interventi il cui scopo è realizzare il potenziamento dei collegamenti tra la Campania e la Puglia, per uno sviluppo complessivo di oltre 33 km ed un investimento complessivo di circa 508 milioni di euro.

Condividi sui Social!