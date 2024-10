50 Cent dice no a Trump, rifiutato compenso da 3 milioni di dollari

(Adnkronos) – Il rapper 50 Cent ha rifiutato un compenso di tre milioni di dollari per esibirsi al comizio di Donald Trump a New York lo scorso fine settimana. Lo ha detto lo stesso cantante, spiegando di ''avere paura della politica'' perché ''quando ti lasci coinvolgere c'è sempre qualcuno che ce l'ha con te''.

Il rapper ha spiegato di aver rifiutato in precedenza anche di partecipare alla Convention nazionale repubblicana di quest'anno. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 29 Ottobre 2024