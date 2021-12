400 progetti in attesa di autorizzazione: lo scempio delle rinnovabili

Una denuncia forte, anzi fortissima che non dovrebbe cadere nel vuoto, quella contro l’avanzata delle false energie nuove e rinnovabili che stanno cancellando la Puglia dalle carte geografiche. Come previsto – ricorda Enzo Cripezzi della LIPU/pugliese – l’irresponsabile mancanza di iniziativa politica, soprattutto regionale sta praticamente spianando la strada alla speculazione territoriale, perfino con imposizioni autoritarie del Governo come quella del 3 dicembre scorso. Interessi per centinaia di milioni di euro si muovono silenziosamente a braccetto con una montagna di nuovi procedimenti autorizzativi. Per di più, nell’oscurità degli uffici, senza alcuna concertazione o consapevolezza delle comunità locali. Ecco, dunque, l’elenco della vergogna mai reso pubblico: una valanga di oltre 400 progetti in attesa di autorizzazione presso le Province (delegate alle valutazioni dalla Regione), definita un paio di mesi fa da dirigenti provinciali e regionali in audizione alla Commissione Regionale Bilancio presieduta dal consigliere Fabiano Amati. Che, paradossalmente, ha pure invocato deregolamentazioni per favorire tali progetti, nella più totale ipocrisia. Ecco allora che a mettere le mani rendendo pubblico l’elenco di progetto e finanziamenti ci pensa la LIPU, visto che Regione e Province non hanno uno straccio di sensibilità. Altri grattacieli eolici alti 250metri e migliaia di ettari di fotovoltaico al suolo che stanno per estinguere quel che rimane della celebrata ruralità Pugliese. Ancor più aberrante, ben il 60% di queste nuove istanze è concentrato nel Foggiano dove solo il fotovoltaico occuperà altri 15mila ettari. Un vero primato in negativo per il Gargano, già occupato da quasi 1500 torri eoliche e centinaia su centinaia di ettari di fotovoltaico e, come Ente territoriale, accondiscendente ad accogliere nuove istanze. Insomma, i vari Amati non si accorgono (!) di migliaia di impianti eolici e fotovoltaici che hanno già offeso e vilipeso la Puglia e il suo PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale)? Basterebbe guardare in giro. O la mappa su webgis regionale degli impianti realizzati, pur incompleta e non aggiornata da anni. A questi si aggiunge il fiume occulto di impianti autorizzati da queste Province, in primis quella di Foggia. Quindi non ancora visibili, ma prossimi alla realizzazione. MA a questo colabrodo (impianti realizzati + autorizzati e in attesa di realizzazione localmente) si aggiungono progetti eolici oltre la soglia dei 30 MW, quindi in iter di VIA ministeriale. Di questi progetti nazionali, una quarantina sono fermi a causa di pareri divergenti nella VIA nazionale da parte degli enti coinvolti. Ma dove ricadono questi progetti? In gran parte in Puglia e in particolare ancora in Capitanata, senza contare le altre quattro megacentrali eoliche da oltre 250 MW, posizionate nella Daunia (Cerignola, Ascoli S., Orta Nova e Stornara) e quasi 100 MW nel potentino, già crocifisso come in Puglia. Il solito copione delle procedure ministeriali: Soprintendenze e/o uffici VIA regionali (non i politici) esprimono valutazioni negative, la politica regionale fa propaganda del diniego senza aver mosso un dito, poi il Ministero Ambiente porta i pareri divergenti in CdM. Che impone le autorizzazioni. E la Regione? Muta…E così, grazie a nuove deregolamentazioni e incentivi del Governo, le società del fotovoltaico hanno presentato a VIA nazionale (competente da qualche mese per impianti oltre 10 MW) quasi un centinaio di istanze su aree rurali, 52 nuovi progetti solo in Puglia, di cui 28 ancora nel foggiano. Ma anche il Salento (il Brindisino in particolare) sarà massacrato. Nel barese, Spinazzola avrà uno schiaffo con oltre 200 ettari, per non parlare dei cosiddetti mini-impianti (eolici e fotovoltaici) di sola concessione comunale, che <<mini>> non sembrano proprio. E per finire, dopo 230 miliardi di sussidi, gli attuali 33mila MW di eolico e fotovoltaico installati (quasi tutti nel Mezzogiorno) contribuiscono con un 3,5% sui consumi energetici totali del Paese (elettrico, trasporti, termico). Quanto basta per una riflessione e per non rimanere muti, ciechi e sordi come le famigerate tre scimmiette.

Antonio De Luigi

