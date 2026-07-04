Attualità

4 luglio negli Usa, i fuochi si accendono tutti insieme: la maxi esplosione

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – La festa del 4 luglio, per l'Independence Day degli Stati Uniti, non va come previsto dalle parti di San Diego. Il tradizionale spettacolo di fuochi d'artificio, programmato per durare almeno 17 minuti, si esaurisce in pochi secondi con una maxi esplosione. I fuochi d'artificio, infatti, vengono accesi tutti simultaneamente. Risultato? Una 'bomba'… 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Luglio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Treviso, moto tampona auto a Salgareda: coppia muore sul colpo

25 minuti fa

Mangia 66 hot dog in 10 minuti, Chestnut è ancora il re del 4 luglio

43 minuti fa

Mondiali, oggi Francia-Paraguay – Diretta

45 minuti fa

Ostia, si tuffa dal pontile e sbatte la testa: morto un ragazzo

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio