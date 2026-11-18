(Adnkronos) – Dal dialogo tra le comunità dello spazio e del mare alla costruzione di progetti concreti e alla misurazione del valore generato dalla loro integrazione. È questo il percorso compiuto da Space&Blue nelle sue prime quattro edizioni, come sottolineato dal Direttore Generale dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), Josef Aschbacher, nel videomessaggio inviato in occasione dell’apertura del 4° Forum Space&Blue, ospitato a Roma presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Nel suo intervento, Aschbacher ha ripercorso l’evoluzione del progetto, ideato e coordinato dal 2023 da Roberta Busatto, evidenziando come ogni edizione abbia rappresentato un passo avanti nel rafforzamento delle connessioni tra spazio e mare. Dalla creazione di un dialogo tra le rispettive comunità scientifiche e industriali all’individuazione delle opportunità di collaborazione, fino alla sfida attuale: trasformare queste connessioni in iniziative concrete e misurarne il valore economico.

In questa prospettiva, il Direttore Generale dell’Esa ha richiamato le tre novità presentate al Forum: la piattaforma Space Blue Underwater Nexus, i risultati della prima iniziativa di ricerca e sviluppo Space and Blue dell’Agenzia Spaziale Italiana e il 1° Rapporto Nazionale Space&Blue, realizzato con il supporto del sistema camerale italiano. Tre strumenti complementari per rafforzare la collaborazione tra le filiere, promuovere l’innovazione e approfondire la conoscenza del loro contributo all’economia nazionale. Ricordando la propria esperienza alla guida dei programmi di Osservazione della Terra dell’Esa a Frascati, Aschbacher ha sottolineato le potenzialità derivanti dall’integrazione tra osservazioni satellitari e misurazioni effettuate in mare, evidenziando il contributo che i dati e le tecnologie spaziali possono offrire alla Blue Economy.

Tra le applicazioni citate, la missione Copernicus Sentinel-6B, che contribuisce al monitoraggio dell’innalzamento del livello del mare, e il programma italiano IRIDE, coordinato dall’Esa con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana, che mette i dati satellitari al servizio del monitoraggio delle aree costiere e delle risorse idriche. Aschbacher ha inoltre richiamato alcuni progetti che dimostrano concretamente le potenzialità della convergenza tecnologica tra spazio e mare. Tra questi, lo studio di fattibilità Port Sentinel, dedicato all’utilizzo della navigazione satellitare per migliorare la precisione dei rilievi dei fondali portuali, a beneficio della sicurezza della navigazione e della pianificazione delle attività di dragaggio, e SatSeaBio, che impiega telecamere subacquee e comunicazioni satellitari per il monitoraggio della biodiversità marina in prossimità degli impianti eolici offshore.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alle nuove frontiere dell’underwater, con riferimento a uno studio di fattibilità dell’Esa sulla possibilità di stabilire collegamenti laser tra satelliti e veicoli subacquei autonomi, aprendo prospettive per la trasmissione di dati e istruzioni senza necessità di riemersione. Il Direttore Generale dell’Esa ha infine evidenziato le analogie tecnologiche tra l’esplorazione degli abissi e quella spaziale: robot subacquei e rover planetari condividono infatti la necessità di operare autonomamente in ambienti estremi, attraverso sensori e sistemi decisionali avanzati, anche in condizioni di comunicazione limitata. In conclusione, Aschbacher ha ribadito il valore della collaborazione con l’Italia e con l’Agenzia Spaziale Italiana, ricordando il prossimo appuntamento del 15 dicembre a Roma, in occasione della Riunione Ministeriale dell’Esa, sotto la presidenza del Ministro Urso, dedicata ai prossimi passi dell’Europa nell’esplorazione umana e robotica, dall’orbita terrestre bassa alla Luna e, in prospettiva, a Marte.

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Pubblicato il 18 Novembre 2026