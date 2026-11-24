Il nuovo distaccamento dei vigili del fuoco dovrebbe consentire al Gino Lisa di ottenere una categoria antincendio superiore e, secondo l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità Raffaele Piemontese, di accogliere velivoli di una categoria diversa da quella attuale. L’intervento rientra nel piano da 37 milioni di euro che l’assessore e i vertici di Aeroporti di Puglia hanno illustrato durante una riunione operativa allo scalo, alla presenza delle organizzazioni dei lavoratori, delle imprese e del commercio e della Camera di commercio. Dei fondi in programma, 14 milioni sono destinati al rifacimento complessivo dell’aerostazione, che, ha spiegato Piemontese, “serve per renderla più funzionale e più sicura innanzitutto”, mentre gli investimenti al Villaggio Azzurro sono destinati alla realizzazione di un polo logistico regionale della Protezione civile. La riunione è servita a fare il punto sugli interventi in partenza e sul lavoro svolto per integrare lo scalo foggiano nella rete aeroportuale pugliese. A margine dell’incontro Piemontese ha ricordato che il Gino Lisa ha chiuso il 2025 con 69 mila passeggeri, ripercorrendo il passaggio dagli anni in cui l’aeroporto era inattivo alla ripresa dei voli. “Questo era un aeroporto che non esisteva, era un cimitero che abbiamo invece reso operativo”, ha detto. L’assessore ha quindi ricondotto il piano alla continuità degli investimenti regionali sullo scalo. “Con il management di Aeroporti di Puglia abbiamo illustrato al territorio quello che si sta facendo, quello che la Regione Puglia ha fatto e quello che il governo Decaro sta continuando a fare su Foggia”.



Pubblicato il 24 Novembre 2026