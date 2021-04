3,5 milioni di euro per le opere di urbanizzazione e per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Sono stati acquisiti dalla Regione Puglia ulteriori finanziamenti per opere di urbanizzazione nell’ambito del “Programma dell’Abitare Sostenibile e Solidale”.“Si tratta di 3,5 milioni di euro complessivi – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio, il Vice Sindaco Salvatore Margiotta e l’Assessore ai Lavori Pubblici Luigi Montorio – che verranno destinati ai quartieri di edilizia popolare. Con tale somma saranno eseguite due importanti progettualità: il recupero di numerosi alloggi di edilizia pubblica, attualmente vetusti, nel Rione San Bernardino e la costruzione ex novo di altri 10 alloggi di edilizia pubblica e sociale che saranno ubicati su via Guareschi e via Mario Carli. Questi 10 alloggi si aggiungeranno alle 20 abitazioni attualmente in corso di realizzazione da parte di Arca Capitanata sempre nello stesso quartiere. Saranno inoltre realizzate importanti opere di urbanizzazione, attraverso un intervento di sistemazione complessivo del Piazzale Giovanni XXIII nel Rione San Bernardino, mentre su via Guareschi e via Gentile verrà completata la realizzazione del marciapiede intorno al Parco Baden Powell e saranno sistemate alcune parti ancora non complete del Parco Urbano. Si tratta di un risultato importante, che dà respiro alla richiesta abitativa delle fasce più deboli della popolazione, conseguito grazie alla sinergia istituzionale tra il Comune di San Severo e Arca Capitanata, in stretta, indispensabile e proficua collaborazione con l’Ente e l’Amministratore Unico Donato Pascarella a cui indirizziamo il nostro sentito ringraziamento. Con tale importante progettualità alcuni quartieri cittadini di edilizia popolare potranno ricevere attenzione e politiche sociali di intervento attese da anni”.

La partecipazione al bando regionale è stata curata per il Comune di San Severo dall’Area Urbanistica e Attività Produttive diretta dall’arch. Fabio Mucilli, mentre per Arca Capitanata è stata curata dall’ing. Vincenzo De Devitis, Direttore di Arca Capitanata, i quali hanno operato in sinergia per il raggiungimento di questo importante risultato. Giova specificare l’esatto importo dei finanziamenti per i singoli interventi: 2.000.000 di euro sono stati destinati ad Arca per i 10 alloggi in via Guareschi – via Mario Carli, 1.000.000 di euro ad Arca per il recupero degli alloggi nel Rione San Bernardino e 500.000 euro al Comune di San Severo per le opere di urbanizzazione in entrambe le aree.

Condividi sui Social!