32 contagiati alla Rsa “Stella Maris”. Cgil Puglia: mancano le misure di controllo

Ci sono 23 anziani e 9 operatori sanitari risultati positivi al covid 19 nella Residenza socio sanitaria per anziani “Stella Maris” che si trova a Siponto. Il numero dei contagiati potrebbe salire perche’ nella struttura si trovano una settantina di anziani e si attende ancora il risultato del tampone di diversi di loro. L’Asl di Foggia ha attivato immediatamente la procedura per risalire alla catena di contatti ed effettuato tamponi sia agli ospiti che ai dipendenti. La scorsa settimana – si apprende – due anziani della residenza, con patologia pregresse sono deceduti.

“Nelle Residenze per anziani il Covid continua a circolare indisturbato. Non lo portano di certo i parenti che purtroppo non vedono i loro cari da marzo. Quello

che e’ accaduto a Foggia e’ grottesco, e’ indubbio che ci siano gravissimi limiti da parte degli enti gestori. Mancano misure di prevenzione e controllo: ogni lavoratore e chiunque acceda alle strutture per forniture e servizi, deve essere sottoposto a

verifica (tamponi rapidi o screening sierologico) per l’identificazione precoce dei casi”. Lo sostiene Giovanni Forte, segretario di Cgil Puglia Pensionati riferendosi alla Residenza sociosanitaria ‘Fondazione Palena’ di Foggia dove il Coronavirus

ha colpito tutti i 74 pazienti, di cui tre sono morti, e i 28 operatori della struttura tra operatori (Oss) e infermieri. Forte chiede “l’adeguamento delle strutture per garantire aree e percorsi di isolamento per la gestione dei casi sospetti

o confermati e personale dedicato, H24, munito di tutti i dispositivi di prevenzione individuali. Non e’ sufficiente che i test siano effettuati solo nel caso dei nuovi ricoveri”.

Condividi sui Social!