La Facoltà di Mediazione Linguistica “San Domenico” di Foggia ha organizzato, per il giorno 18 febbraio, alle ore 10, nella propria sede di via Rovelli 48, un incontro intitolato “30 anni dalla caduta del Muro di Berlino: ricordi e riflessioni di un testimone”. A tenere la relazione su questo episodio cruciale della storia recente europea, sarà il prof. Aldo Ligustro, docente di Diritto Internazionale dell’Università di Foggia, che si trovava nella allora capitale della Repubblica Democratica Tedesca quando, la sera del 9 novembre 1989, fu abbattuto il muro che divideva simbolicamente la Germania in due, e prese il via il processo di riunificazione del Paese e dell’Europa, che pose fine alla “Guerra Fredda”. «Ho avuto il privilegio si assistere “dal vivo” alla caduta del Muro di Berlino, l’evento storico senz’altro più importante dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, di cui è stato quest’anno celebrato il trentennale, non solo in Germania, ma pressoché in tutto il mondo. Ne fui testimone quasi per caso grazie a un’amica giornalista». Ad introdurre l’intervento del prof. Ligustro, sarà il Direttore dell’Istituto “San Domenico”, ing. Lorenzo Albano.

