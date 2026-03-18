26 milioni per tutelare la costa pugliese, 8,2 per il Foggiano

La Giunta regionale pugliese ha stanziato poco più di 26 milioni di euro per salvaguardare le coste dai fenomeni erosivi e contrastare il dissesto idrogeologico. Il provvedimento intende avviare la coprogettazione con gli Enti locali e territoriali per poi candidare gli interventi tra quelli inseriti nel ReNdis, il repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo. Così, i Comuni in cui ricadono i progetti “potranno procedere a interventi di consolidamento e mitigazione del rischio lungo i tratti di costa più esposti”, spiega una nota della Regione in cui si evidenzia che “l’importo per singola proposta progettuale, non potrà essere inferiore a 500mila euro”. I fondi sono ripartiti tra le diverse province: si va dagli oltre 3 milioni previsti per il Tarantino, agli 8,2 per il Foggiano. Seguono Barletta-Andria-Trani con poco meno di due milioni di euro, Bari e Brindisi con quattro milioni ciascuno, e Lecce con cinque. “L’idea è definire insieme su scala provinciale le priorità di intervento e distribuire le risorse in base alla valutazione che gli stessi territori faranno”, sostiene il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro sottolineando che le risorse da stanziare servono a “cominciare e intervenire sulle progettualità più avanzate e più urgenti”. “Con questo provvedimento attiviamo una procedura operativa che consente ai Comuni, che saranno soggetti attuatori degli interventi, di lavorare subito alla definizione di interventi efficaci, perché le mareggiate e l’erosione stanno colpendo tratti sempre più estesi del nostro litorale”, aggiunge l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, con deleghe al Demanio e alla Difesa del suolo, Raffaele Piemontese.

I consiglieri regionali di Forza Italia Paride Mazzotta, Paolo Dell’Erba, Massimiliano Di Cuia, Marcello Lanotte e Carmela Minuto contestano la misura: “Il titolo c’è, peccato che i soldi siano pochi e ci si dimentichi di ripristinare i luoghi colpiti dal maltempo nelle scorse settimane: la Giunta stanzia 26 milioni di euro per la mitigazione del rischio idrogeologico in Puglia. L’iniziativa è lodevole, se non fosse che parliamo di risorse del tutto insufficienti per l’ambizioso obiettivo annunciato. Ci auguriamo che sia solo “l’antipasto” e ci auguriamo anche che il governo regionale si ricordi di intervenire a sostegno dei Comuni per ripristinare strade e infrastrutture gravemente danneggiate dal maltempo e oggi inutilizzabili. Il modello di co-progettazione con gli altri enti (Comuni e Province) è corretto perché assicura una visione d’insieme, ma ci sono zone della Puglia che hanno subito danni ingentissimi. È chiaro, quindi, che ci vorrebbe una programmazione più ampia con coperture decisamente più cospicue, se si vuole realizzare davvero un piano di contenimento del rischio idrogeologico che non sia l’ennesimo spot”.



Pubblicato il 18 Marzo 2026