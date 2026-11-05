Attualità

25 aprile, spari a Parco Schuster: 22enne condannato a 4 mesi

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Il gup di Roma ha condannato, dopo il processo con rito abbreviato, a 4 mesi, pena sospesa, Eitan Bondì, il ragazzo di 22 anni che al termine del corteo per il 25 aprile ha sparato colpi di pistola ad aria compressa contro un uomo e una donna dell’Anpi. Al giovane, che subito dopo i fatti era stato arrestato per duplice tentato omicidio, accusa poi derubricata dal gip, venivano contestate le tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione e il porto abusivo di armi. 

Accuse riqualificate oggi dal gup in percosse mentre è stato assolto dal porto abusivo. Per il ventiduenne, presente in aula, la procura aveva sollecitato invece una condanna a due anni. Nel procedimento è parte civile anche l’Anpi.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 5 Novembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Martina Colombari racconta in tv la diastasi addominale: “Può succedere, nessuna tragedia”

4 minuti fa

Roma, due auto danneggiate da colpi di arma da fuoco in via Casal Bruciato

8 minuti fa

Gareth Thomas: “Poca consapevolezza su Hiv, va portata all’attenzione dei media”

11 minuti fa

Omicidi di Villa Pamphili, Kaufmann condannato all’ergastolo per la morte di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda

19 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio