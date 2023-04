25 aprile, è qui la festa: 12mila pugliesi in agriturismo

Sono ben 12mila i pugliesi che hanno scelto di trascorrere il 25 aprile in agriturismo che offre l’opportunità di fare la tradizionale scampagnata lontano dalle città e senza rinunciare alla comodità garantita dall’ospitalità delle aziende di campagna. E’ quanto emerge da una stima di Coldiretti/Puglia, sulla base delle rilevazioni di Terranostra regionale, per la Festa della Liberazione segnata dal bel tempo e da temperature tomate nella media stagionale. Se la cucina a chilometri zero resta la qualità più apprezzata, a far scegliere l’agriturismo è la spinta verso un turismo di prossimità, con la riscoperta dei piccoli borghi e dei centri minori nelle campagne che ha portato le strutture ad incrementare anche l’offerta di attività con servizi innovativi per sportivi, nostalgici, curiosi e ambientalisti, oltre ad attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici. Una spinta al turismo verde dinanzi alla quale molte delle 950 aziende agrituristiche presenti in Puglia si sono attrezzate con l’offerta di alloggio e di pasti completi ma anche di colazioni al sacco o con la semplice messa a disposizione spazi per picnic, tende, roulotte e camper per rispettare le esigenze di indipendenza di chi ama prepararsi da mangiare in piena autonomia ricorrendo eventualmente solo all’acquisto dei prodotti aziendali di Campagna Amica. Nelle campagne – sottolinea ancora Coldiretti regionale – ci si sta organizzando con la disposizione all’aria aperta dei tavoli, ma secondo gli agriturismi di “Campagna-Amica” c’è anche chi è pronto ad offrire agli ospiti la possibilità di pranzare sotto gli uliveti oppure nell’orto per raccogliere direttamente la verdura. La primavera, poi, è la stagione particolarmente apprezzata per assistere al risveglio della natura con piante, fiori e volatili migratori, ma anche delle attività agricole con i lavori di preparazione dei terreni, la semina e la raccolta delle primizie da portare in tavola. “Dal pranzo sul plaid con i piedi sull’erba, all’agri-aperitivo a bordo piscina o tra i filari, fino alle degustazioni sotto gli ulivi monumentali o sulle balle di fieno, i nostri agriturismi si sono preparati ad accogliere gli ospiti sia del turismo di prossimità che i vacanzieri esteri con ogni cura, sempre più desiderosi di buon cibo cucinato dai cuochi contadini, di verde, paesaggio e dell’accoglienza familiare”, spiega Filippo De Miccolis, presidente Terranostra/Puglia. Per concludere, la campagna si classifica tra le mete più gettonate del lungo fine-settimana della Liberazione, durante il quale più di un italiano su quattro (26%) ha scelto di fare il ponte – conclude Coldiretti – anche prendendo un giorno di ferie in più per riposare a casa o con amici, distrarsi con gite in giornata ma anche approfittare per fare una breve vacanza, magari con parenti e amici in pension e alberghi, ma anche nei “bed & breakfast” e agriturismi locali.