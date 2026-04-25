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25 aprile, a Roma spari ad aria compressa vicino al Parco Schuster dopo corteo: feriti un uomo e una donna iscritti all’Anpi

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(Adnkronos) – Spari ad aria compressa in via delle Sette Chiese, vicino al parco Schuster di Roma dove si era da poco concluso il corteo per il 25 aprile dell'Anpi. Un uomo e una donna sono rimasti feriti non in modo grave, riportando lievi escoriazioni, e sono stati soccorsi dal 118. I due manifestanti feriti che avevano partecipato al corteo hanno avvisato la polizia raccontando di essere stati avvicinati da uno scooter con a bordo due persone da cui sono partiti i colpi. Sul posto la polizia con la Digos che sta acquisendo le immagini delle telecamere di zona. Secondo quanto si apprende dall'Anpi, l'uomo e la donna feriti sono due iscritti all'Anpi. L'uomo è stato colpito vicino al collo e alla guancia e la moglie alla spalla. Entrambi indossavano al collo il fazzoletto rosso dell'Anpi. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 25 Aprile 2026

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