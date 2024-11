Lunedì 18 Novembre 2024, alle ore 10.30, presso il Polo Biomedico Emanuele Altomare, in Via Napoli 121 a Foggia, si terrà la cerimonia celebrativa per il 25° anniversario della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Foggia.

Questo importante traguardo rappresenta per l’Ateneo un’occasione speciale per celebrare i successi raggiunti e riflettere sulle future sfide nel campo della medicina e della sanità.

Nel corso dei suoi primi 25 anni, la Facoltà di Medicina, insieme ai Dipartimenti di Medicina Clinica e Sperimentale e di Scienze Mediche e Chirurgiche, ha conseguito risultati di grande rilevanza, contribuendo a consolidare il ruolo dell’Università di Foggia nel panorama accademico nazionale e internazionale.

Professionalità, impegno e passione hanno caratterizzato questo percorso, segnato da successi importanti e dalla collaborazione con la Regione Puglia e il Policlinico Riuniti di Foggia, finalizzata alla costruzione di un sistema sanitario più efficiente e orientato alla cura dei pazienti.

L’evento, promosso dal Preside della Facoltà di Medicina, prof. Giuseppe Carrieri, è organizzato con il sostegno del Policlinico di Foggia e gode del patrocinio della Regione Puglia, del Comune e della Provincia di Foggia.

“Sono onorato di celebrare con la Comunità accademica e la cittadinanza il 25° anniversario della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Foggia. Questa ricorrenza rappresenta non solo un momento di festa, ma soprattutto un’opportunità per riflettere sull’impatto che abbiamo avuto nel territorio e nella comunità scientifica. In questi venticinque anni, grazie all’impegno di molti, siamo riusciti a costruire un percorso di eccellenza accademica, sviluppando nuove competenze, promuovendo una ricerca di qualità e garantendo un alto livello di formazione. Abbiamo saputo affrontare sfide complesse, come l’evoluzione delle esigenze sanitarie, nel recente passato la pandemia da covid, la trasformazione digitale della medicina, sempre con lo sguardo rivolto al futuro. Collaborando con la Regione Puglia, il Policlinico Riuniti e molte altre realtà del territorio, abbiamo contribuito a un sistema sanitario più forte e vicino ai bisogni e alle esigenze dei cittadini. Ringrazio, quindi, tutti coloro che hanno reso possibile questo successo: docenti, ricercatori, personale amministrativo, studenti, istituzioni e partner. Insieme continueremo a crescere, a innovare e a portare avanti la missione della Facoltà di Medicina e Chirurgia: formare i professionisti della salute di domani.” Ha dichiarato il Preside, prof. G. Carrieri.

“Sono orgoglioso di partecipare a questo evento che corona venticinque anni di grandi traguardi raggiunti grazie all’Università, all’impegno degli operatori sanitari e alla programmazione dei manager che mi hanno preceduto. Tutti hanno contribuito alla crescita di questa azienda che è ormai riconosciuta tra le prime realtà a livello nazionale. La crescita riguarda non solo le attività di assistenza, dal nuovo pronto soccorso alla Cardiochirurgia, ma anche il bilancio dell’azienda. Dal 2019 al 2023 i ricavi del Policlinico sono passati da 257 milioni 800 mila euro a 326 milioni 200 mila euro, con un tasso annuo dell’8,2 per cento. Nello stesso periodo anche le prestazioni ambulatoriali hanno subito un incremento costante, passando da 1 milione 700 mila a circa 2 milioni 400 mila.

Davanti a noi abbiamo ancora tanti nuovi progetti, tra cui la riqualificazione del Monoblocco, la Neuroriabilitazione e il Centro Grandi Ustionati. Lavoreremo insieme per realizzarli”.

Ha dichiarato il Direttore generale del Policlinico, dott. G. Pasqualone



Pubblicato il 16 Novembre 2024