21enne ucciso e fatto a pezzi a Spoleto, chiesto giudizio immediato per ex collega

(Adnkronos) – La procura di Spoleto ha chiesto il giudizio immediato per Dmytro Shuryn, accusato dell’omicidio di Bala Sagor, il 21enne bengalese ucciso e fatto a pezzi lo scorso settembre. Le accuse nei confronti del 33enne ucraino, ex collega di lavoro della vittima, sono di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, vilipendio e occultamento di cadavere aggravati dalla finalità di nascondere la morte di "Obi". “Le indagini, svolte in maniera serrata, hanno permesso di raccogliere prove e consolidare l'impianto accusatorio nel termine di sei mesi – si spiega in una nota del procuratore capo Claudio Cicchella – e quindi, hanno consentito di esercitare l'azione penale nelle forme del giudizio immediato”. L’attività di indagine ha coinvolto, a più livelli, diverse forze dell'ordine coordinate dalla procura, la sezione di polizia giudiziara, il Norm di Spoleto, la sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale dei carabinieri di Perugia e il reparto investigazioni scientifiche carabinieri Roma.

Pubblicato il 26 Febbraio 2026