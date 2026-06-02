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2 giugno, l’omaggio della presidente Metsola a Bruxelles

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(Adnkronos) – La presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, maltese, ha partecipato stamani alla celebrazione della Festa della Repubblica nella sede di Bruxelles, organizzata da Fratelli d'Italia con la Fanfara dei Bersaglieri dell'Etna. Nel video, il saluto della presidente prima che la fanfara eseguisse due inni, quello italiano e quello europeo. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 2 Giugno 2026

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