Monte Sant’Angelo, la Biblioteca Angelillis compie 60 anni. Una storia che guarda al futuro

Sessant’anni di libri, storie, incontri, conoscenza e crescita. La Biblioteca comunale “Ciro Angelillis” di Monte Sant’Angelo celebra il suo 60° anniversario, un traguardo importante per una delle istituzioni culturali più significative della città, che dal 1966 rappresenta un luogo di incontro tra generazioni, di custodia della memoria collettiva e di promozione della conoscenza. Per celebrare questo anniversario, l’Amministrazione comunale ha organizzato per martedì 3 novembre una giornata speciale, con un doppio appuntamento: al mattino con le scuole e nel pomeriggio con la comunità, per ripercorrere sessant’anni di storia e presentare nuovi progetti e servizi che proiettano la Biblioteca verso il futuro. “Sessant’anni di Biblioteca significano sessant’anni di comunità, di storie condivise e di opportunità di crescita” – dichiara il Sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo.

“La Biblioteca Angelillis è molto più di un luogo in cui si conservano libri: è un presidio culturale e sociale, uno spazio di libertà, conoscenza e partecipazione. Celebrare questo anniversario significa riconoscere il valore di chi, nel corso dei decenni, ha contribuito a costruire questo patrimonio collettivo, ma soprattutto rinnovare il nostro impegno affinché continui a essere un punto di riferimento per le nuove generazioni. Investire nella Biblioteca significa investire nel futuro della nostra comunità”. Le celebrazioni si apriranno al mattino con il coinvolgimento delle scuole, per avvicinare le giovani generazioni alla Biblioteca e al suo patrimonio.

“Una Biblioteca che compie sessant’anni non deve soltanto raccontare il proprio passato, ma immaginare i prossimi sessanta” – sottolinea la Vicesindaca e Assessora alla Cultura, Rosa Palomba. “Abbiamo scelto di celebrare questo anniversario guardando avanti, con progetti che mettono insieme cultura, tecnologia, accessibilità e partecipazione. Vogliamo una Biblioteca sempre più viva, aperta ai bambini, ai ragazzi, alle famiglie, ai cittadini di ogni età. Un luogo dove la memoria diventa occasione di scoperta e dove la cultura non è soltanto un patrimonio da custodire, ma un’esperienza da vivere e condividere ogni giorno”.



Pubblicato il 31 Ottobre 2026