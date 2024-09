13 autori ospiti della XV edizione della Fiera del Libro

Sarà una Fiera del Libro partecipata da tanti autori, avrà una marcata impronta civica e sarà arricchita dalla connessione tra l’educazione alla lettura e la didattica innovativa. I tratti distintivi della XV edizione della rassegna cerignolana, in programma dal 20 al 22 settembre negli spazi di Palazzo Fornari, sono stati presentati alla città nel chiostro dello storico edificio che affaccia sul Piano delle Fosse. Saranno 13 gli autori accolti nella tre giorni della Fiera. Sarà aperta da Sigfrido Ranucci e Domenico Iannaccone, entrambi giornalisti d’inchiesta, e sarà chiusa dallo spettacolo “Tutt’appost. Storie di ordinaria italianità” scritto e interpretato da Pinuccio, ironico inviato di Striscia la Notizia. Tra l’uno e l’altro capo temporale, saranno ospiti della kermesse, organizzata dall’associazione Oltre Babele

in collaborazione con l’Itet ‘Dante Alighieri’, romanzieri e romanziere (Catena Fiorello, Roberto Genovesi e Gabriella Genisi), storici e comici (Pino Aprile e Gene Gnocchi), autori cerignolani (Paolo Francesco Conte e Domenico Carbone). Sono stati selezionati con l’ausilio di Savino Zaba, conduttore radiofonico e direttore artistico del teatro Mercadante di Cerignola, che presenterà il suo “Cent’anni di compagnia”, dedicato al secolo di storia della radio in Italia. Il volume è edito da Rai Libri ed anche il suo direttore, Dimitri Cocciuti, sarà tra gli ospiti. La Fiera del Libro di Cerignola, come ogni buon libro che si rispetti, avrà un prologo dedicato alle scuole primarie e secondarie di primo grado ed incentrato sulla scrittura in simboli Caa (Comunicazione aumentata alternativa). Con questa tecnica linguistica, le parole sono sostituite da simboli grafici così da facilitare la lettura in età prescolare e offrire la possibilità di comunicare a chi abbia difficoltà a comprendere un testo. Roberto Parmegiani e Teresa Righetti presenteranno, rispettivamente, “Giacomo di Cristallo e altre storie” di Gianni Rodari e “Van Gogh pittore malinconico”, entrambi scritti in simboli Caa. Nella cornice della Fiera del Libro si svolgeranno il Memorial di poesia dedicato a Pia Patruno e la presentazione di Amicizia è…Fare poesia, secondo volume della collana Poetinfiore che è un progetto degli alunni dell’Istituto comprensivo Di Vittorio-Padre Pio. Diverse anche le collaborazioni tra Oltre Babele e altri attori culturali e sociali. La libreria L’Albero dei Fichi organizzerà il laboratorio Leggo, gioco… cresco; l’associazione Art&fatti allestirà la mostra di pittura Ciò che ​è dato con passione è vissuto con sentimento con le opere del pittore cerignolano Franco Corcella; la cooperativa Altereco organizzerà degustazioni con prodotti etici coltivati e trasformati in un bene confiscato alla mafia; la Pro Loco organizzerà visite guidate al Polo museale civico di Palazzo Fornari. “Realizzare tutto questo sarebbe impossibile senza il sostegno finanziario delle istituzioni e di tanti operatori economici di Cerignola, e senza la passione di decine di volontari della nostra e di altre associazioni e organizzazioni”, ha affermato Margherita Cinquepalmi, presidente di Oltre Babele, prima di ricordare la motivazione originaria della Fiera del Libro: “allestire uno spazio dedicato alla lettura e all’acquisto di libri in una città in cui non c’era una libreria”. Dopo 15 anni, “a Cerignola sono attive 3 librerie, le scuole organizzano progetti di lettura e scrittura, i ragazzi acquistano e leggono libri”. Alla presentazione del programma della XV edizione sono intervenuti anche: Francesco Bonito, sindaco di Cerignola, Salvatore Mininno, dirigente scolastico dell’ITET Dante Alighieri; Daniele Dalessandro, in rappresentanza dell’assessore regionale Sebastiano Leo. “Il libro come forma di comunicazione e trasmissione della cultura sta attraversando una crisi strutturale che rischia di portarlo all’estinzione – ha affermato Bonito – sostenere la Fiera del Libro è per noi, dunque, un atto politico di resistenza e, ci auguriamo, resilienza”. “Siamo arrivati al settimo anno di collaborazione attiva, perché crediamo fortemente nel valore educativo di eventi come questo, tanto sotto il profilo culturale che civico – ha aggiunto Mininno – poiché inducono i ragazzi alla riflessione e all’azione attraverso linguaggi nuovi ed esperienze entusiasmanti”. “I dati della dispersione scolastica post pandemia sono drammatici e c’è bisogno della collaborazione tra tutti gli attori del mondo dell’istruzione e della formazione per innescare un’inversione di rotta – la riflessione fatta da Dalessandro – Eventi come la Fiera del Libro, che l’assessorato regionale sostiene da 8 anni, sono parte integrante di questa strategia”.

La Fiera del Libro di Cerignola è realizzata con il patrocinio e il contributo di: Comune di Cerignola, Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, Regione Puglia. Collaborano alla sua organizzazione: associazione Il Titolo, Caritas Diocesana, Pro Loco, Servizio Civile Universale, Art&Fatti, coop Altereco.

Pubblicato il 6 Settembre 2024