Il 21 ottobre alle ore 18,00 presso la sede del FotoCineClub di Foggia situata in via Ester Lojodice,1, inizierà la 12ma edizione di FoggiaFotografia: La Puglia senza confini. La manifestazione, organizzata dal FotoCineClub di Foggia APS ETS, storica associazione senza scopo di lucro, che agisce sul territorio foggiano dal 1969, durerà fino al 16 dicembre. Come ogni anno, numerosi sono gli appuntamenti con il pubblico appassionato di fotografia e con i tanti curiosi che affolleranno le sale ove si svolgeranno i vari eventi. Nell’arco di circa due mesi si susseguiranno mostre, incontri con gli autori, seminari e presentazioni di libri, tutti eventi di altissimo livello in linea con la missione che il circolo fotografico foggiano si è dato: fare cultura fotografica attraverso l’incontro e la conoscenza dei grandi autori della fotografia italiana. Qui di seguito le date degli eventi: sabato 21 ottobre ore 18,00 presso la sede del FotoCineClub di Foggia inaugurazione delle collettive dei circoli affiliati FIAF, FotoCineClub di Foggia, Sguardi Oltre di Monopoli, Estate 1826 di San Severo, Manfredonia Fotografica, Kaleidos di Bari e Controluce di Statte. Interverrà Tiziana Rizzi Delegata della Regione Puglia della FIAF. Mercoledì 25 ottobre ore 19,30 presso la sede del FotoCineClub di Foggia inaugurazione, alla presenza degli autori, della mostra “Anima Mundi” di Sara Napolitano e Tommaso Sansanelli. Introduzione di Alice Rizzi Presidente Arcigay Foggia Le Bigotte. Così gli autori spiegano la mostra “Questo progetto nasce da un ragionamento che ormai siamo disabituati a fare: siamo tutti esseri e potremmo semplicemente essere noi stessi invece di concentrarci troppo su quello che spesso è un banale contenitore. Abbiamo voluto superare il concetto di “persone” parlando di “anime”, senza alcun tipo di giudizio o/e canoni”. La mostra sarà visitabile fino al 23 novembre dal lunedì al venerdì dalle 19.00 alle 20.30 . Venerdì 3 novembre ore 18,00 presso la sede del FotoCineClub di Foggia incontro con Eugenio Fieni autore pluripremiato in ambito nazionale e internazionale con i suoi reportage fotografici che ci raccontano gli usi e i costumi di popolazioni appartenenti a mondi a noi lontani. Mercoledì 8 novembre ore 18,00 presso il Palazzetto dell’Arte di Foggia via Galliani,1, inaugurazione della mostra di Stefania Adami “Non solo con gli occhi”. Stefania Adami di recente nominata Maestra della Fotografia Italiana per la sua attività fotografica, presenta una retrospettiva che raccoglie i suoi principali lavori con i quali ha toccato i temi dell’umano. Per l’occasione sarà esposta la sua opera “L’Inquilinea” che è presente nella Galleria a Cielo Aperto di Bibbiena Città della Fotografia (AR) unitamente alle opere dei più grandi autori italiani. La mostra, aperta tutte le mattine dal martedì al sabato e nei pomeriggi di martedì e giovedì, sarà visitabile fino al 25 novembre. Venerdì 10 novembre ore 18,00 presso il Museo Civico di Foggia Sala Diomede inaugurazione della mostra “La via della bellezza” di Umberto Verdoliva autore dell’anno FIAe della monografia “Nel mio cerchio” Così l’Autore spiega la mostra: “Perché viene spontaneo raccogliere sulla spiaggia del mare le conchiglie e i sassolini più belli? È lo stesso processo mentale che metto in atto con la fotografia; raccogliere semplici attimi dal quotidiano per conservarli nel tempo con la speranza che qualcun altro veda con i tuoi occhi. Una lunga passeggiata incantato da volti, gesti, forme, luci che attraverso una fotocamera, mi piace trasformare in armonia, fascino, poesia.” Fino al 5 dicembre. Sabato 11 e domenica 12 presso il FotoCineClub di Foggia Luca Santese artista, fotografo e curatore italiano, terrà un workshop sulla progettazione fotografica attraverso l’analisi delle pratiche di ideazione, produzione, editing fotografico e finalizzazione. Posti limitati. Venerdì 17 novembre alle ore 18.00 presso Palazzo Dogana sarà inaugurata alla presenza dell’Autore, la mostra “La linea invisibile” di Danilo Balducci, fotografo professionista dal 1998, docente di fotografia e reportage presso l’Accademia di Belle Arti di L’Aquila, collabora con agenzie fotografiche italiane ed estere e sue fotografie sono state pubblicate dalle maggiori testate giornalistiche internazionali. La mostra è un racconto attraverso le immagini che ripercorrono la rotta balcanica dei migranti, e che parla dei momenti vissuti nei campi, dove lo stesso Balducci è stato protagonista e non solo fotografo/spettatore. Mostra visitabile fino al 14 dicembre. Sabato 18 novembre ore 18,00 presso la sede del FotoCineClub di Foggia premiazione e proiezione degli audiovisivi vincitori della Tappa di Foggia del 17 Circuito Nazionale Audiovisivi della DIAF.



Pubblicato il 19 Ottobre 2023