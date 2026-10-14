118 ai Cinque Reali Siti ma a discapito di Ascoli Satriano

Una gestione della sanità senza visione e programmazione, considerata come la classica coperta corta: se la tiri da una parte, lasci scoperta l’altra. Il consigliere regionale Nicola Gatta (FdI) non usa mezzi termini per definire lo scellerato modus operandi della Regione Puglia in tema di sanità in Capitanata, che ha visto in pochi giorni penalizzare i territori di Cerignola, Ascoli, Torremaggiore, Vieste e Stornara.

​”Se fino a poche ore fa esprimevo soddisfazione per i Cinque Reali Siti, che si vedevano confermata la postazione del 118 a Stornara – dichiara – adesso apprendo con enorme stupore che le ore restituite ai comuni del basso Tavoliere saranno in realtà tolte alla postazione di San Carlo-Ascoli Satriano, la quale vedrà ridotto il servizio da 24 a 12 ore. San Carlo è una realtà rurale di tutto rispetto e una zona ad alta densità abitativa, pertanto una postazione del 118 a tempo pieno è assolutamente indispensabile.

​La pezza messa dalla Regione è persino peggiore del buco: questa operazione contorta e penalizzante per il territorio – aggiunge Gatta – è avvenuta alla presenza e con il beneplacito della consigliera regionale Starace e dei vertici regionali. È del tutto evidente che la Regione Puglia abbia deciso di assegnare i presidi di emergenza-urgenza del 118 non in base ai fabbisogni reali del territorio, ma all’appartenenza politica. Tutto questo è grave e inaccettabile. Il diritto alla salute non è una merce di scambio politico e non può essere subordinato a logiche di casacca. A dirlo non è solo la nostra Carta Costituzionale, ma prima di ogni altra cosa il buon senso. Togliere servizi a una comunità per rattoppare le carenze create in un’altra non significa fare programmazione sanitaria, ma prendere in giro i cittadini.

​Non staremo certo a guardare in silenzio – conclude il consigliere regionale di Fratelli d’Italia – mentre si continua a smantellare la rete di emergenza della nostra provincia. Continuerò a battermi in ogni sede affinché a tutte le comunità dei 5 Reali Siti, dei Monti Dauni, del Gargano e del Tavoliere siano garantiti presidi sanitari completi, continui e dignitosi, liberi da condizionamenti o favoritismi politici. Questa vendita delle indulgenze deve finire!”.



Pubblicato il 14 Ottobre 2026