11 settembre 2001, Meloni: “Prosegue lotta a fondamentalismo islamico e terrorismo”

L'11 settembre 2001 è uno di quei giorni che "rimarranno per sempre scolpiti nelle nostre menti. Avvenimenti che cambiano per sempre il corso della storia e con essa anche le vite di molti cittadini". Lo scrive sui social il premier Giorgia Meloni, ricordando l'anniversario dell'attacco terroristico compiuto da Al Qaida alle Torri gemelle di New York. L'11 settembre 2001 fu una di queste date. Un attacco terroristico devastante che colpì al cuore gli Stati Uniti d'America e l'intero Occidente. A distanza di 23 anni il nostro pensiero va alle migliaia di vittime innocenti e ai loro familiari. Anche nel loro ricordo prosegue il nostro impegno nella lotta al fondamentalismo islamico e a ogni forma di terrorismo, a difesa dei valori di libertà e democrazia, pilastri della nostra Costituzione e della nostra cultura. Non dimentichiamo".



11 Settembre 2024