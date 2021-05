100mila per Torretta Antonacci

Nella seduta di ieri la Giunta regionale della Puglia ha stabilito che sara’ riproposto anche nel 2021 il progetto di accoglienza per i lavoratori migranti in

Salento, a Nardo’ (Lecce). La Giunta ha deciso di destinare al Comune 245mila euro per il riallestimento del campo per i lavoratori migranti stagionali nel 2021.Inoltre, la Giunta ha programmato il trasferimento in sistemazioni temporanee dei migranti che attualmente occupano i fabbricati di proprieta’ regionale nelle localita’ Torretta Antonacci (Foggia), di cui la sezione Demanio e Patrimonio ha

segnalato lo stato di “pericolo incombente di crollo”. Se ne occupera’ la Protezione civile con una spesa complessiva di 100mila euro. La Giunta ha anche approvato la graduatoria dell’Avviso di manifestazione di interesse per i comuni per i Comuni e le Unioni di Comuni interessate agli uffici di prossimita’ della giustizia, come da progetto del ministero che prevede, tra l’altro, di offrire un servizio-giustizia piu’ vicino al cittadino. La Giunta ha approvato infine il riconoscimento definitivo del Distretto Produttivo Agroalimentare di Qualita’ ‘Distretto Bioslow delle Puglie’, del “Distretto Biologico delle Lame” e del “Distretto Produttivo Agroalimentare del Grano Duro”.

Condividi sui Social!